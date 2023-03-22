В Севастополе отразили атаку морских беспилотников

Ранним утром Черноморский флот отбил атаку надводных беспилотников в Севастополе. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«В общей сложности к этому часу уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели», — говорится в сообщении.

В том числе губернатор отметил, что военные корабли не пострадали. При этом из-за хлопков от уничтожения вражеских морских беспилотников в здании на одной из улиц города повыбивало стекла. Развожаев отметил, что пострадавших нет.

«Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. Продолжается контроль обстановки. Все оперативные службы наготове», — сообщил он, призывая доверять только официальной информации.

На днях над Джанкоем сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Над территорией региона заметили неопознанный дрон. ПВО его успешно сбила. Обломки от беспилотника упали на территорию школьного учреждения и продовольственный склад. Из-за этого началось небольшое возгорание, также в результате происшествия пострадал один человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Джанкоя в Крыму рассказали о прогремевших взрывах.