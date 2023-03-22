Отец Филиппа Киркорова впервые вышел в свет после госпитализации

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 11

Бедрос Филиппович жаловался на здоровье еще с конца прошлого года. Сначала 90-летнего музыканта беспокоило сердце, а в больницу загремел с бронхитом и затрудненным дыханием.

Отец Филиппа Киркорова впервые вышел в свет после госпитализации

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Отец певца Филиппа Киркорова — Бедрос Филиппович — впервые вышел в свет после госпитализации и длительного выздоровления. Причем сделал это эффектно, появившись в музыкальном проекте одного из федеральных каналов.

Как рассказывает издание Газета.ру, выпуск был посвящен как раз Киркорову-младшему. Попурри из репертуара знаменитости исполнили артисты Ирина Дубцова, Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, а в финале номера вышел и сам его автор Бедрос Киркоров.

Перед зрителями он предстал при полном параде — белая рубашка, белый пиджак и в цвет праздничный головной убор. Своей внешностью 90-летний артист даже приятно шокировал знаменитого сына.

«Я папу в таком праздничном наряде не видел даже на его юбилейном концерте. Я в шоке!» — признался Филипп Киркоров.

Сам же Бедрос Филиппович, стоя на сцене, вспомнил первое выступление маленького сына. Это произошло на концерте музыканта, в котором принимала участие и певица Анна Герман. Знаменитость тогда вытащила из своего букета гвоздику и вручила ее Филиппу со словами:

«Сейчас папа будет петь, выходи на сцену и подари…», — вспомнил Киркоров старший.

А потом, добавил Киркоров младший, этот трюк закрепили. Во время каждого большого концерта Бедроса Филипповича сын повторял номер с цветком. Мама Филиппа специально наряжала для этого сына в праздничный наряд и завершала образ галстуком-бабочкой.

Бедрос Киркоров жаловался на здоровье еще в 2022 году — тогда Филипп Киркоров уговорил отца установить кардиостимулятор. Позже СМИ сообщали, что артиста начались новые проблемы с сердцем. В итоге в конце года он попал в шоковый зал для дренажа воды из легких.

А в начале января Бедроса Филипповича госпитализировали с бронхитом и затрудненным дыханием. Сначала его положили в отделение реанимации, позже перевели в кардиологию. За время лечения медикам удалось стабилизировать давление пациента и снизить одышку. Сейчас артист чувствует себя нормально и уже общается с поклонниками и прессой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с какими словами Ванги вышел на связь с журналистами Бедрос Киркоров.

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