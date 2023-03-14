Отец Киркорова после болезни вышел на связь со словами Ванги

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 325

Выздоравливающий отец Киркорова вспомнил слова Ванги о неизбежности военной мощи России

Отец Киркорова после болезни вышел на связь со словами Ванги

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Бедрос Киркоров дружил с провидицей, с ним она делилась важными предсказаниями, которые сбывались одно за другим.

Музыкант Бедрос Киркоров, отец поп-короля эстрады Филиппа Киркорова, впервые вышел на связь после продолжительной болезни. Общаясь с журналистами, он вспомнил слова знаменитой целительницы Ванги, с которой их связывала тесная дружба.

Артист рассказал, что предсказательница не ошиблась, когда предрекла стране в беседе с ним распад Советского Союза. Тогда же из уст Ванги Киркоров старший узнал, какое будущее ждет государство и после этих потрясений.

«Но Россия не будет слаба, у нее будет военная мощь, ее будут бояться», — сказала она мне, когда я общался с ней», — цитирует певца издание «Абзац».

К слову, Бедрос Киркоров жаловался на здоровье еще в 2022 году — тогда Филипп Киркоров уговорил отца установить кардиостимулятор. Позже СМИ сообщали, что артиста начались новые проблемы с сердцем. В итоге в конце года он попал в шоковый зал для дренажа воды из легких.

А в начале января Бедроса Филипповича госпитализировали с бронхитом и затрудненным дыханием. Сначала его положили в отделение реанимации, позже перевели в кардиологию. За время лечения медикам удалось стабилизировать давление пациента и снизить одышку. Сейчас артист чувствует себя нормально и уже общается с поклонниками и прессой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как таролог оценила таинственную пассию Киркорова.

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