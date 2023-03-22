Почему страны НАТО причастны к попытке атаки Севастополя дронами ВСУ

Утром российская противовоздушная оборона сбила три единицы вражеской техники.

Все беспилотники, которые использует Украина, производятся в странах Североатлантического альянса. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. По словам собеседника, наличие у украинской стороны своих беспилотников — не более, чем пропаганда и иллюзия.

«Это они рассказывают красивые истории о том, как делают беспилотники. На Украину они приходят в разобранном виде, их собирают и, соответственно, рисуют украинский знак», — пояснил Кнутов.

Эксперт подчеркнул, что в свое время морские беспилотники уже применялись для атаки Севастополя. Кнутов предположил, что это было, примерно, несколько месяцев назад.

«Мы тогда один из них захватили даже целый», — прокомментировал специалист.

Затем Кнутов перешел к сегодняшней ситуации, когда российский флот отразил атаку трех надводных беспилотных летательных аппаратов. Собеседник отметил, что такая техника управляется либо операторами, либо американской глобальной навигационной спутниковой системой (GPS).

«Заложена программа, и они в автоматическом режиме идут к цели. Я думаю, что там комбинированное управление: какой-то участок наводится с помощью операторов, а на каком-то участке они идут самостоятельно», — добавил эксперт.

Точность этих беспилотников, со слов Кнутова, может быть очень высокой. Он выразил мнение, что российские специалисты изучат технику противника, включая конструкцию, особенности наведения для дальнейшей разработки средств борьбы.

«Радиоэлектронные, либо огневого воздействия, как было в этот раз», — сказал Кнутов.

По его мнению, атаки связаны с тем, что украинская сторона готовится к так называемому стратегическому наступлению, которое она анонсировала на период конец марта-начало апреля. Также Кнутов считает, что таким образом Киев хочет дестабилизировать обстановку в Крыму.

«Сорвать курортный сезон. Сделать все для того, чтобы началась паника, люди не поехали отдыхать. И непосредственно сами крымчане были крайне недовольны тем, что по ним стреляют, а они не могут заработать и находятся в тяжелом экономическом положении», — высказался собеседник.

Кнутов резюмировал, теперь России необходимо выяснить, откуда беспилотники были запущены, где находятся базы и склады с последующим нанесением удара по вражеским объектам.

Сегодня утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале сообщал о том, что российская противовоздушная оборона сбила три надводных беспилотника.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Киев пытается запугать жителей Севастополя.