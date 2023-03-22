«Главное — интересы людей»: Путин оценил работу фракции «Единая Россия»

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Путин встретился в Кремле в руководителем «Единой России» Васильевым

Фото, видео: Климентьев Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Российский лидер отметил успешную работу партии, которая единогласно одобрила 20 законов, направленных на благосостояние россиян.

Владимир Путин в Кремле встретился с руководителем парламентской фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым. Российский лидер подчеркнул роль партии в жизни страны и отметил успешную работу и инициативы по важнейшим направлениям социально-экономического развития, правам граждан и в социальной сфере. Отдельно президент поблагодарил представителей партии в Госдуме за патриотический вектор их деятельности.

«Хочу сказать, что я очень благодарен фракции за ту позицию, которую она занимает. И конечно, рад вас видеть и обменяться мнениями по текущей работе и по тем задачам, которые формулируете для фракции на ближайшую перспективу», — сказал Путин.

«У нас хороший состав, председатель и руководители других фракций. У нас такие хорошие… Порой можно поспорить, но в целом уважительные отношения, и мы 20 законов основных приняли единогласно, вместе, которые были такими образующими. Ровно то, о чем вы говорили: это безопасность, развитие нашей экономики и, самое главное, все это для того, чтобы обеспечить интересы людей», — высказался в ответ Васильев.

Говоря о деятельности «Единой России», ее руководитель отдельно остановился на мерах поддержки для тех, кто находился или находится в зоне боевых действий в Донбассе. Это предоставление бесплатной юридической помощи ветеранам, отмена госпошлины и наделение статусом ветерана боевых действий, в том числе ополченцев Донбасса с 2014 года, а также помощь их семьям.

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