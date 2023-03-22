В 2023 году жалоб на блогера Елену Блиновскую не было

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 26

Последнее обращение было еще в прошлом году, на данный момент блогер «чиста».

В 2023 году жалоб на блогера Елену Блиновскую не было

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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По данным источника 5-tv.ru, в 2023 году жалоб на блогера Елену Блиновскую не было. Последний раз обращение с просьбой проверить деятельность блогера на законность поступало в правоохранительные органы в 2022 году. Тогда в одно из московских УВД обратился аноним с просьбой провести проверку в отношении Блиновской.

Согласно жалобе от потерпевшего, блогер утверждает что может научить любого человека тому, чтобы его желания сбывались без труда, а так же она разыгрывает квартиру в Москве, но в розыгрыше принимают участие только те лица, которые оплатили «марафоны». Условия розыгрыша нигде не указаны.

Ранее Елена Блиновская в комментарии 5-tv.ru прокомментировала слухи о проверках полиции.

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