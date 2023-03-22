«Длится уже год»: Блиновская прокомментировала слухи о проверках полиции
Елена Блиновская опровергла новости о проверках полиции
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Знаменитость не отрицает, что на современном этапе инспекции правоохранителей усилились, однако началось все намного раньше Чекалиных.
В СМИ появилась информация, что полиция проверяет блогера Елену Блиновскую. Уточняется, что обманутые участницы ее марафонов пожаловались в Генпрокуратуру РФ на инфлюенсера и потребовали проинспектировать ее на уклонение от уплаты налогов. Блиновская в беседе с 5-tv.ru прокомментировала слухи и рассказала, почему не первый раз сталкивается с Генпрокуратурой.
«У меня все хорошо. Если начинают слухи распускать — непонятно, на каком основании. Все схватились за какую-то непонятную новость без оснований и начинают ее распространять. Ну прикольно», — заверила интернет-знаменитость.
По словам Блиновской, глупо отрицать, что была запущена волна проверок блогеров. Однако государство начало исследовать блогосферу намного раньше, подчеркнула она.
«Проверяют сейчас абсолютно всех блогеров в налоговой, но это длится уже не знаю сколько времени, год», — прокомментировала она.
Собеседница 5-tv.ru считает, что сейчас происходит достаточно интересная история, которую она комментировать пока не стремится.
«Никаких проверок нет. После интервью ко мне прокуратура приходила несколько раз, и мы каждый раз разворачивали их с полностью предоставленными документами. Они ничего нам не могли сказать», — отметила блогер.
В заключение Елена Блиновская добавила, что между ней и Валерией Чекалиной, на которую возбуждено уголовное дело об отмывании денег, нет ничего общего.
«Простите, я плачу НДС. Поэтому о каких схемах может идти речь?» — подчеркнула блогер.
Также блогер обратилась к СМИ, распространяющим недостоверную информацию, и попросила журналистов проверять то, о чем они пишут.
Ранее 5-tv.ru писал, почему блогерам пора искать грамотных налоговых консультантов.
- 21 мар
- «Необразованные морковки с надутыми губами»: Пригожин разнес Митрошину
- 21 мар
- «Показательная порка»: блогерам пора искать грамотных налоговых консультантов
- 20 мар
- «Откуда такие деньги?» — Кушанашвили возмутился заработком блогера Лерчек
- 19 мар
- «Аферистка»: Дана Борисова высказалась о деятельности блогера Оксаны Самойловой
- 19 мар
- «Продают воздух»: Иосиф Пригожин жестко высказался о блогере Валерии Чекалиной
- 17 мар
- «С мигалками и без пробок»: как сейчас живут обвиняемые по двум статьям блогеры Чекалины
- 16 мар
- «Это — абсурд!»: Защита семьи блогера Лерчек обжалует вынесенный приговор
- 16 мар
- «По всей вертикали»: дело Чекалиных может стать началом цепи проверок блогеров
- 16 мар
- Суд запретил блогеру Лерчек пользоваться интернетом. И не только
- 16 мар
- СК возбудил новое уголовное дело в отношении блогера Лерчек и ее мужа
Читайте также
87%
-0.40 82.54
0.17
Нашли ошибку?