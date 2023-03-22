«Длится уже год»: Блиновская прокомментировала слухи о проверках полиции

Знаменитость не отрицает, что на современном этапе инспекции правоохранителей усилились, однако началось все намного раньше Чекалиных.

В СМИ появилась информация, что полиция проверяет блогера Елену Блиновскую. Уточняется, что обманутые участницы ее марафонов пожаловались в Генпрокуратуру РФ на инфлюенсера и потребовали проинспектировать ее на уклонение от уплаты налогов. Блиновская в беседе с 5-tv.ru прокомментировала слухи и рассказала, почему не первый раз сталкивается с Генпрокуратурой.

«У меня все хорошо. Если начинают слухи распускать — непонятно, на каком основании. Все схватились за какую-то непонятную новость без оснований и начинают ее распространять. Ну прикольно», — заверила интернет-знаменитость.

По словам Блиновской, глупо отрицать, что была запущена волна проверок блогеров. Однако государство начало исследовать блогосферу намного раньше, подчеркнула она.

«Проверяют сейчас абсолютно всех блогеров в налоговой, но это длится уже не знаю сколько времени, год», — прокомментировала она.

Собеседница 5-tv.ru считает, что сейчас происходит достаточно интересная история, которую она комментировать пока не стремится.

«Никаких проверок нет. После интервью ко мне прокуратура приходила несколько раз, и мы каждый раз разворачивали их с полностью предоставленными документами. Они ничего нам не могли сказать», — отметила блогер.

В заключение Елена Блиновская добавила, что между ней и Валерией Чекалиной, на которую возбуждено уголовное дело об отмывании денег, нет ничего общего.

«Простите, я плачу НДС. Поэтому о каких схемах может идти речь?» — подчеркнула блогер.

Также блогер обратилась к СМИ, распространяющим недостоверную информацию, и попросила журналистов проверять то, о чем они пишут.

Ранее 5-tv.ru писал, почему блогерам пора искать грамотных налоговых консультантов.