Москвич незаконно купил редкого львенка и довел до рахита ужасным содержанием

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Игорь Рязов
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На содержавшего львенка в квартире жителя Москвы возбудили уголовное дело

Москвич незаконно купил редкого львенка и довел до рахита ужасным содержанием

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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Теперь 35-летнему любителю экзотики грозит до трех лет лишения свободы. На мужчину возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными.

Житель Москвы купил редкого львенка и содержал его в ужасных условиях, из-за чего у животного развился рахит и другие болезни. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Установлено, что подозреваемый содержал хищного млекопитающего — детеныша льва — незаконно, без каких-либо документов. Кроме того, детеныш льва содержался подозреваемым в ненадлежащих и неприспособленных условиях, мужчина не обеспечивал животному сбалансированный и адаптированный рацион питания, вследствие чего у него развились различные заболевания, в том числе рахит», — рассказали правоохранители.

В отношении 35-летнего мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Ему грозит до трех лет лишения свободы. Что касается львенка, он сейчас находится в московском Центре реабилитации диких животных. Специалисты оказывают ему всю необходимую помощь.

Львенок находится в Центре реабилитации диких животныхЛьвенок находится в Центре реабилитации диких животных. Фото: Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Речь в сообщении прокуратуры идет о детеныше редкого азиатского льва, обитающего в Южной Азии. Его хозяина задержали в начале марта — тот вез львенка в салоне каршерингового автомобиля. Мужчина пояснил, что купил экзотическое животное в другом регионе и поселил в своей столичной квартире.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий дрессировщика Эдгарда Запашного о том, опасны ли маленькие львята для людей. Он дал его как раз на фоне истории с азиатским львенком.

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