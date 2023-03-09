«Как собачки»: Запашный рассказал о том, опасны ли маленькие львята для людей

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 24

Дрессировщик Эдгард Запашный: до полугода маленькие львята очень миролюбивы

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; Ruptly / Челябинский зоопарк; Иркутская зоогалерея; 5-tv.ru

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Дрессировщик посоветовал людям, которые мечтают о львятах у себя в квартире — сто раз подумать.

Сегодня в Москве был задержан мужчина, который перевозил в каршеринговом автомобиле самца азиатского львенка. Эта новость всколыхнула общественность, а 5-tv.ru узнал у генерального директора Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского и народного артиста РФ Эдгарда Запашного о том, опасны ли маленькие львята для человека и можно ли содержать их дома?

По словам артиста, в маленьком возрасте самцы или самки не представляют никакой опасности для человека.

«До полугода, а некоторые и до года — очень миролюбивые. Если они обитают в хороших условиях, то с ними можно прямо как с собаками — они такие компанейские, а меняются уже в дальнейшем», — рассказывает дрессировщик.

Также он добавил, что в ситуации, которая произошла в столице, нужно серьезно разбираться. Как минимум, нужно понять, откуда взялось это животное.

«Потому что, это нарушение действующего законодательства, запрещающего содержание диких животных без лицензии. Здесь надо, чтобы вот этот человек, который попался, не стал козлом отпущения. Надо найти первопричину», — говорит Запашный.

В последнее время стало модным заводить себе диких животных прямо в квартирах. По мнению артиста, это абсолютно реально.

«Пока животное маленькое, а человек с опытом — то его можно содержать в квартире. Другое дело, что животные очень быстро растут и людям будет казаться, что у них живет хороший, добрый лев. Но, потом, скорее всего, повторится история семьи Берберовых, когда лев накинулся и убил несколько человек. Поэтому, я сторонник того, чтобы призывать людей к здравомыслию и не жить иллюзиями, что они и их животные — особенные», — заключил Запашный.

Знаменитый дрессировщик порекомендовал тем, у кого есть дикие животные, не ждать «звоночков» и запомнить, что содержать таких зверей могут только профессионалы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в России предприниматели наладили торговлю экзотическими зверьми.

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