Россия заняла четвертое место в мире по золотовалютным резервам

Россия заняла четвертое место в рейтинге стран с самыми большими золотовалютными резервами в мире. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственное исследование данных национальных центробанков.

Первое место в списке занял Китай. Поднебесная уже в 17-й раз подряд получает подобный титул. По итогам 2022 года резервы Пекина составляли 3,31 триллиона долларов. На втором месте расположилась Япония со сбережениями на сумму 1,27 триллиона долларов. Замкнула тройку лидеров Швейцария — 924 миллиарда долларов.

Россия обладает золотовалютными накоплениями в размере 582 миллиарда долларов. Далее идет Индия — 563 миллиарда долларов. Нью-Дели, кстати, в прошлом году обогнал Москву по размеру золотовалютных резервов. Однако летом Россия вернула себе четвертое место.

Недавно 5-tv.ru сообщал, что на золотовалютные резервы России нацелился Европарламент.