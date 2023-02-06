Россия заняла четвертое место в мире по золотовалютным резервам

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 23

По итогам 2022 года накопления РФ составили 582 миллиарда долларов. У каких стран золота и денег хранится больше?

Россия заняла четвертое место в мире по золотовалютным резервам

Фото: www.globallookpress.com / Bundesbank

Читайте нас в: Дзен Новости

Россия заняла четвертое место в рейтинге стран с самыми большими золотовалютными резервами в мире. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственное исследование данных национальных центробанков.

Первое место в списке занял Китай. Поднебесная уже в 17-й раз подряд получает подобный титул. По итогам 2022 года резервы Пекина составляли 3,31 триллиона долларов. На втором месте расположилась Япония со сбережениями на сумму 1,27 триллиона долларов. Замкнула тройку лидеров Швейцария — 924 миллиарда долларов.

Россия обладает золотовалютными накоплениями в размере 582 миллиарда долларов. Далее идет Индия — 563 миллиарда долларов. Нью-Дели, кстати, в прошлом году обогнал Москву по размеру золотовалютных резервов. Однако летом Россия вернула себе четвертое место.

Недавно 5-tv.ru сообщал, что на золотовалютные резервы России нацелился Европарламент.

-4° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
70.38
0.34 76.73
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на 6 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

9:07
В Банке России рассказали о новой схеме мошенничества с QR-кодами
8:56
При землетрясении в Турции погибли не менее 76 человек и 440 пострадали
8:45
Россия заняла четвертое место в мире по золотовалютным резервам
8:34
Бейонсе стала обладательницей наибольшего числа премий «Грэмми» в истории
8:23
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту три километра
8:12
Дайнеко прокомментировала слухи о женихе и втором ребенке: «Не скажу, как зовут»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 февраля, для всех знаков зодиака
Пресняков мечтает о дочери от Подольской: «Очень люблю детей, безумно!»
В рассказе Дарьи Хаитметовой о потере ребенка на пятом месяце нашли противоречие
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023