В Самаре горит доходный дом Челышева

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 69

Здание является памятником культурного наследия федерального значения.

Фото, видео: Прокуратура Самарской области; МЧС России по Самарской области

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В Самаре горит доходный дом Челышева, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Это многоквартирный жилой дом в центре города. По данным пресс-службы ведомства, горит третий этаж, огонь перекинулся на кровлю. Сначала пожар распространился на площади на площади 180 квадратных метров. Позднее стало известно, что она выросла до 1 300 квадратных метров.

Из здания эвакуированы 60 человек. По предварительной информации, пострадавших нет.

Прокуратура Самарской области уже организовала проверку на предмет соблюдения противопожарного законодательства при содержании дома. Причины возгорания устанавливаются.

Доходный дом купца Челышева был построен в 1899 году. Он является памятником культурного наследия федерального значения.

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