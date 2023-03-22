Костенко высмеяла слухи о четвертой беременности: «Фантазеры вы мои»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 70

Блогер Анастасия Костенко высмеяла слухи о четвертой беременности

Костенко высмеяла слухи о четвертой беременности: «Фантазеры вы мои»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Блогер вместе с семьей сейчас находится на отдыхе.

Блогер Анастасия Костенко, которая больше недели находится на Мальдивах вместе с мужем Дмитрием Тарасовым и тремя детьми, не только публикует солнечные семейные снимки, но и впервые заговорила о четвертой беременности.

В социальной сети она рассказала подписчикам, не скучно ли ей на острове. Ведь принято считать, что отдых там, несмотря на прекрасную природу, довольно однообразный. Единственное занятие — лежать на пляже, купаться и загорать. Но для Костенко такое времяпрепровождение — самое то. От бешеного ритма жизни она настолько устала в Москве, что ей как раз и хотелось немного остановить ритм и отдохнуть душой и телом.

Многие тут же подумали, что Костенко, поддавшись романтическому настроению, может вернуться из отпуска уже в положении. Блогер же уверила, что пока не готова к четвертому малышу.

«Речь не о четвертом ребенке, фантазеры вы мои! Мама и папа в заслуженном отпуске, для того, чтобы привезти новые эмоции и идеи, а не нового человечка», — цитирует Костенко 7Дней.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему футболист Дмитрий Тарасов e загородный особняк, из которого выгнал экс-жену Ольгу Бузову.

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