«По нулям»: Лолита призналась, что спустила в казино почти два миллиона долларов

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 18

Певица Лолита рассказала, что проиграла в казино почти два миллиона долларов

«По нулям»: Лолита призналась, что спустила в казино почти два миллиона долларов

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Артистка настолько часто проводила вечера в игорном заведении, что даже сдружилась с его владельцем, который однажды ее и остановил.

Лолита Милявская призналась, что в прошлом она любительницей казино. Там она спустила почти два миллиона долларов. В YouTube-шоу «Вопрос Ребром» певица пояснила, что проиграла деньги не за день, а за весь период своего увлечения.

Пока Милявская увлеченно проводила вечера в игорном заведении, она даже не задумывалась о том, сколько уже проиграла. Немного привести в чувства ее решил владелец казино, с которым она была в дружеских отношениях. Он и поведал знаменитости о весомом проигрыше.

«Владелец казино мне сказал, что я по нулям. Они хорошо ко мне относились. Мне повезло. Они понимали, что у меня что-то не клеится в жизни. Я же не просто играла. Я творила чудеса, могла разное сделать, пока играла в автоматы. И бухнуть, и там кое-что еще», — вспомнила Лолита.

Кроме того, она отметила, что последний раз она хотела отправиться в казино в Болгарии. Для этого Лолита сняла 80 тысяч евро, но, немного подумав, все-таки решила вложить деньги в строительство бани на своем участке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько Лолита Милявская получает пенсию.

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