«Пенсионная реформа необходима»: Макрон отреагировал на массовые протесты в стране

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Эммануэль Макрон признался, что не рад проводить пенсионную реформу во Франции

Фото, видео: REUTER / Yves Herman; 5-tv.ru

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Французский лидер рассчитывает, что пенсионный возраст будет повышен. Но граждане не собираются сдаваться — на улицах страны продолжаются митинги.

Франция никак не хочет успокаиваться. Даже слова президента страны Эммануэля Макрона не помогли. После долгого молчания он дал интервью журналистам и заявил, что рассчитывает на то, что пенсионная реформа будет проведена до конца года.

«Как вы думаете, мне приятно проводить эту реформу? Конечно нет! Но она необходима! И мне очень жаль, что мы не сумели достаточно понятно объяснить нашему народу, зачем нужны эти изменения. Вы посмотрите, что происходит на улицах! Там горы мусора. У властей должно быть право прекращать все эти забастовки, если они начинают мешать нормальной жизни всех остальных французов», — заявил Макрон.

Улицы крупнейших городов каждую ночь охвачены огнем. Бунт спровоцировал дефицит топлива, пришлось даже распечатать стратегические запасы. Коммунальные службы сейчас отказываются убирать улицы. Профсоюзы угрожают вообще обрушить экономику страны, если власти не передумают и не отзовут реформу.

Тем временем толпы митингующих штурмуют музыкальный театр Шатле, в котором каждый год вручают премию «Сезар». Требования все те же — вернуть отобранные пенсионные годы.

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