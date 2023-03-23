Певец Эд Ширан намерен выпустить посмертный альбом

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 44

The Rolling Stone: Эд Ширан выпустит посмертный альбом, куда постепенно добавит песни

Певец Эд Ширан намерен выпустить посмертный альбом

Фото: www.globallookpress.com / Daniel DeSlover

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Пластинку молодой исполнитель укажет в завещании, но почему подобные мысли появились так рано?

Посмертный альбом намерен выпустить британский поп-певец Эд Ширан. Исполнитель рассказал об этом в интервью изданию The Rolling Stone. Он отметил, что собирается сделать идеальную работу, периодически добавляя туда новые песни.

У певца появились такие мысли на фоне смерти друзей, один из которых скончался в прошлом году от остановки сердца. После случившегося Ширан впал в депрессию.

Кроме того, 32-летний Ширан, по его словам, хочет выпустить еще пять альбомов к уже выпущенным. О том, какие песни будут обязаны войти в посмертную пластинку, он укажет в завещании.

Что касается творчества, первые музыкальные записи он сделал в 2005 году, которые выпустил в мини-альбоме The Orange Room. В 2008-м уехал в Лондон, давая там ежедневные концерты, начав с небольших арен. Уже в следующем году Ширан дал 312 концертов. По собственному признанию, он хотел обогнать своего коллегу по цеху Джеймсона Моррисона, у которого за год набиралось две сотни выступлений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем болеет жена Эда Ширана.

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