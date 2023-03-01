У жены Эда Ширана нашли опухоль во время беременности

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Рита Миронова
Рита Миронова 66

Знаменитый певец не уточнил подробностей, но лечить ее до родов врачи не могли.

У жены Эда Ширана нашли опухоль во время беременности

Фото: www.globallookpress.com / FC Aston Villa

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У жены британского певца Эда Ширана обнаружили опухоль во время второй беременности. Об этом пишет CNN. Черри Сиборн родила Ширану наследницу в мае прошлого года. Каких-либо комментариев по поводу состояния здоровья жены после родов артист не давал.

Несчастливые новости выпали на тот период, когда певец переживал смерть своего близкого друга и судебные разбирательства из-за творчества.

«В течение месяца моей беременной жене сказали, что у нее опухоль, и лечение не проводилось до родов. Мой лучший друг Джамал, мой брат, внезапно умер, а затем я оказался в суде, защищая свою честность и карьеру автора песен», — писал Эд в социальных сетях.

Его супругу не лечили, так как не имели такой возможности, пока она была беременна. Какая именно опухоль развилась у Черри — неизвестно.

Эд Ширан и Черри Сиборн стали парой в 2015 году, когда еще учились в старших классах. Свадьбу сыграли в 2018-м, а в 2020-м впервые стали родителями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как британский певец Эд Ширан похудел на 25 килограммов.

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