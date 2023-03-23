Генпрокурор РФ Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в Таиланд

Генпрокурор России Игорь Краснов прибыл с рабочим визитом в Таиланд. Он начался со встречи со своей иностранной коллегой Нари Тантасатиен, сообщается на официальном сайте российского ведомства.

Во время приветствия Игорь Краснов поздравил Нари Тантасатиен с назначением на должность генерального прокурора, а также поблагодарил за приглашение в Бангкок. После стороны обсудили отношения двух стран. А они, по мнению Краснова, развиваются в позитивном ключе, в том числе и в правоохранительной сфере. Между тем, добавил он, есть ряд общих проблем, с которыми сталкиваются государства, в их числе — киберпреступность, противоправный оборот криптовалют, экстремизм и терроризм.

Также участники встречи затронули тему экстрадиции преступников. Краснов напомнил, что страны одобрили в этом году соответствующее соглашение, что позволит укрепить взаимовыгодные контакты в данной сфере.

Кроме того, были затронуты темы прав несовершеннолетних, борьбы с наркопреступностью, а также нелегальной миграции и коррупции. Российский генпрокурор выразил готовность поделиться с иностранными коллегами наработками РФ в этом направлении. При этом опыт Таиланда тоже важен для Москвы и новая программа сотрудничества на 2023–2024 годы даст этому новый импульс, уверен Краснов.

«Не сомневаюсь, она придаст позитивный импульс развитию партнерских и, что очень важно, неполитизированных отношений между прокурорскими службами наших стран, позволит регулярно обмениваться опытом и вырабатывать совместные меры практического характера в целях противодействия преступности», — заявил Игорь Краснов.

Днем ранее, 22 марта, российский генпрокурор совершил рабочую поездку в другое государство Юго-Восточной Азии — Мьянму, где встретился с ее премьер-министром Мин Аун Хлайномм. Стороны также обсудили вопросы сотрудничества, включая военную сферу. Вместе с этим Игорь Краснов предложил иностранным коллегам рассмотреть возможность обучения мьянмских прокуроров по программам повышения квалификации в Университете прокуратуры России. В свою очередь, РФ также нацелена получить аналогичный опыт благодаря мьянмским коллегам.

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