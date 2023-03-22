«Союз без границ»: как Запад отреагировал на визит Си Цзиньпина в Россию

Европейская пресса и политики во всю обсуждают поездку китайской делегации в Москву. Где-то откровенно говорят о дружбе Китая и России, где-то переходят на настоящие угрозы. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин — о сторонних наблюдателях.

Их встреча — самая обсуждаемая новость последних дней для всего мира. Важно не только про что говорили, но и где говорили. Западные репортеры под впечатлением от самого места встречи лидеров России и Китая.

«Грановитая палата — одно из самых церемониальных мест Кремля», — передает из Москвы автор The New York Times, подчеркивая историчность этого визита.

Теперь здесь поднимают тост за «новую эру» российско-китайских отношений, как говорится, «назло врагам»

которые у России и Китая, очевидно, тоже общие.

«Это очень хороший знак для всех. Пока влияние США на Западе ослабевает, тает, словно айсберг, китайско-российское сотрудничество становится тем, что не дает миру развалиться. При этом Россия и Китай не стремятся ко всеобщему контролю, наоборот, они стараются стать гарантами суверенитета для других стран», — говорит бывший офицер армии США Скотт Беннетт.

Мировые СМИ едины в оценке: Россия и Китай бросают вызов Западу, выступая «против глобального порядка, где доминируют исключительно Штаты и их союзники».

The Wall Street Journal называет визит председателя Си «мощной демонстрацией российско-китайской дружбы». Британская The Daily Telegraph пишет, что это создает реальную проблему для Запада, и приводит на этот счет мнение бывшего помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

«И Китай, и Россия говорят, что это — союз без границ. И я думаю, что они говорят серьезно. В этом настоящая проблема для Запада независимо от того, что произойдет на Украине», — говорил он.

У нынешних советников Белого дома все это тем более вызывает недовольство — они буквально теряют дар речи.

«Мы видим две страны, которые бы хотели, чтобы мир начал играть по их правилам, а не по тем, которые… А не по тем, что приведены в Хартии ООН, которой следуют все остальные», — сказал координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Европейские СМИ затрагивают экономическую сторону визита. Особенно в контексте санкций западной коалиции, которая терпит очередное поражение на фоне подписанных двумя лидерами соглашений о совместных производствах, фундаментальных научных исследованиях, обменах и сотрудничестве в области атомной энергетики.

Испанская El Mundo отмечает, Си Цзиньпин будет стремиться к более тесному энергетическому партнерству — плюсом к уже произошедшему. Увеличен импорт российского угля, газа и нефти. Daily Mail обращает внимание на сотрудничество в области сельского хозяйства и готовность России увеличить поставки мяса и зерна в Китай. А также на слова Путина о том, что, «объединив усилия, две страны могут стать мировыми лидерами в области информационных технологий и искусственного интеллекта».

Ряд изданий отмечают и миротворческие усилия Си Цзиньпина, вновь подвергая «китайский мирный план» шквальному огню, и не только критики. Реакция, которую иначе как странной не назовешь. В то время как лидеры России и Китая обсуждают возможное мирное урегулирование, страны Запада в этот же момент заявляют о еще больших поставках оружия.

Одни активизировали свои усилия, другие, как Британия, и вовсе перешли на новый уровень, начиная поставки Киеву снарядов с обедненным ураном. А на предстоящем саммите ЕС будет рассмотрено расширение производственных возможностей Евросоюза, чтобы поставить на Украину «миллион боеприпасов».

«Европа всегда пыталась найти компромисс, но именно этот компромисс сейчас торпедируется. США настаивают на более жестких действиях. Не в наших интересах подливать масло в огонь и вступать в конфликт еще и с Китаем», — отметил депутат Бундестага Штефан Котрэ.

И пока Запад готовится лишь к длительному противостоянию, Россия и Китай намечают дальнейшее и долгосрочное сотрудничество.

«Сейчас идут перемены, которых не было в течение 100 лет. А мы вместе двигаем эти перемены», — сказал Си Цзиньпин перед отъездом.

Уже в этом году по приглашению Си Цзиньпина может состояться ответный визит российского лидера в Китай в рамках трансконтинентальной инициативы «Один пояс, один путь», которую уже называют «новый шелковый путь».