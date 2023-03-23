Наркотики и алкоголь нашли в крови у двухлетней девочки в Москве

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 93

Инцидент произошел в Южном округе столицы. Ребенка доставили в больницу.

Наркотики и алкоголь нашли в крови у двухлетней девочки в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

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В Москве у двухлетней девочки нашли в анализах морфин и этанол. На днях ребенка госпитализировали в детскую городскую больницу. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел в Южном округе Москвы, мать находилась с дочерью в гостях у родственников. Пока женщина общалась с родными, ребенок был под наблюдением близких. После того, как мать подошла к ребенку, ей показалось, что дыхание малыша стало странным. Ребенок не просыпался. Тогда она вызвала скорую помощь.

При первом осмотре врачей предварительно выявили сахарный диабет, которого у девочки впредь никогда не было. Была проведена инфузионная терапия, при которой выяснилось, что тяжесть состояния обусловлена метаболическими и водно-электролитными нарушениями, а также гипергликемией.

После дополнительного обследования сахарный диабет не подтвердился. Медицинские работники взяли другие анализы, которые показали в моче девочки синтетическое вещество морфин, а в слюне — 0,2 промилле. Как именно они попали в организм ребенка, пока неизвестно. Пока что девочку перевели в педиатрическое отделение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Башкирии подростки угнали автомобиль и попали в жуткое ДТП.

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