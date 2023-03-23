В России будут вести борьбу с неприятными запахами от свалок и заводов

Неприятные запахи с улицы больше не будут беспокоить россиян. В стране хотят ужесточить контроль за качеством воздуха. Как выяснили «Известия», Генпрокуратура направила предложение в Минприроды.

Причиной стали многочисленные обращения граждан с жалобами на неприятные запахи от свалок и промышленных предприятий. Из-за них люди не могут открыть в домах окна или просто выйти на улицу. Сейчас у контролирующих организаций нет ни правовой, ни технической возможности определить источник запаха и его состав, поэтому привлечь виновных к ответственности нельзя.