Прекрасная половина человечества кажется слабее физически, но какое влияние дамы имеют на этот мир?

Последние столетия между мужчинами и женщинами идет конкурентная борьба — кто же все-таки главный? Много лет назад ответ на этот вопрос был очевиден: муж– голова, а жена — шея. Правда, в XVIII веке дамы стали чувствовать себя некомфортно в такой роли, поэтому появился феминизм.

С того момента прошло уже большое количество времени, мир поменялся, оба пола получили равные права. Теперь женщины появляются в политике, занимают высокие должности и получают зарплату наравне с мужчинами. В современной реальности часто встречаются случаи, когда именно она будет лидером, а не он.

Так неужели прекрасная половина человечества становится главнее и влиятельнее тех, кого принято считать добытчиками и воинами? Почему пассивных мужчин становится все больше, а активные красавицы встают у руля? Кто же все-таки самый главный? На эти вопросы развернуто ответил психолог Александр Некрасов-Гром в беседе с изданием aif.ru.

Кто из женщин будет властвовать?

Несмотря на появление феминизма и равные права, далеко не все красавицы готовы быть начальниками и шефствовать над подчиненными. По мнению эксперта, руководящие должности по душе тем дамам, кому с детства привили независимость. Обычно мамы таких женщин призывали их не надеяться на партнера и добиваться всего самой. Именно их заставляли учиться и говорили о важности высшего образования.

После множества нравоучений девочки наблюдали за страданиями матери и все больше убеждались в ее правоте. Уже в будущем такая женщина будет обладать теми качествами, которые привыкли видеть у мужчин. Ей удастся добиться высот в карьере, потому что она будет интенсивно работать и забудет о праздности.

Серый кардинал

Говоря о главенстве парней, многие забывают о фразе «За каждым великим мужчиной стоит не менее великая женщина». Даже самого сильного и могучего «супермена» родила и вырастила женщина, способная воспитать достойного человека. Если не рассматривать родных, то те же учительницы, воспитательницы в детских садах или няни — все они, в большинстве случаев, оказываются женщинами.

Если говорить с этой позиции, то дорогие дамы являются так называемым серым кардиналом. Их вклад не виден напрямую, однако без усилий прекрасного пола этот мир не сложился бы так, каким мы видим его сейчас. Зачастую именно женщины обладают беспредельной властью, ведь способны направить мужчин и сделать их теми, кто они есть.

А что насчет мужского пола?

Мужской пол всегда выполнял задачи в сфере экономики, власти, борьбы за территорию, ее удержанию и сохранения безопасности. Однако мир не стоит на одном месте, общество изменилось, вокруг стало безопаснее, появились определенные технологии, которые упразднили некоторые обязанности защитников. В нынешнем мире у мужского пола есть не так много направлений, где возможно реализовать свою маскулинность.

По мнению эксперта, для мужчин важно отыскать свое предназначение, особенное место в обществе, где они идеально впишутся. Это заметно, если рассматривать с точки зрения иерархии. Далеко не все готовы рвать и метать, чтобы стать руководителями, многие представители сильного пола хотят быть исполнителями чужих указаний, потому что им так комфортнее по своей натуре.

Современная реальность

Исходя из вышесказанного, психолог подвел итог: пока женщины борются за равноправие, ищут свободы и реализуются в ранее недоступных им областях — мужчины пытаются найти свое место в обществе. Традиции со временем нивелируются, а законодательство открывает больше дверей. Благодаря этому мы чаще видим, как отец уходит в декретный отпуск, вместо матери. Иногда такое решение принимается, потому что жена получает больше супруга. Некоторые пары и вовсе берут этот отпуск вместе, чтобы обоим участвовать в воспитании малыша.

Так кто же все-таки главнее?

Чтобы ответить на ключевой вопрос, психолог обратился к условным обозначениям. Например, на кабинках в общественных туалетах есть разделяющие таблички. Мужская уборная — треугольник основанием вверх, женская — треугольник основанием вниз. Даже у этого есть свое объяснение.

Когда люди оценивают мужчину, то в первую очередь обращают внимание на его плечи. Даже есть известное выражение «носить на своих плечах». Если рассматривать женщину, то в ее фигуре важны бедра, чтобы дама смогла родить здоровое потомство. Исходя из этого, получается, что эволюционно парень создан для того, чтобы нести что-то тяжелое, а девушка для продолжения рода.

Эксперт объяснил, что из-за изменчивости мира тяжело определить конечный итог. Однако сложив все «за» и «против» можно прийти к единому выводу: миром управляет мужской пол из-за своих эволюционных характеристик. При этом у прекрасной половины человечества есть много возможностей для власти, девушки способны подчинить себе многое. У обоих полов должна быть грамотная коммуникация, постоянный поиск «сильнейшего» все равно не приведет ни к чему хорошему.

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