Почему некоторые мужчины всячески пытаются унизить женщин? Ответ психолога

Обозвать звезду жирной, сказать жене, что платье ужасно на ней сидит, унизить в социальных сетях незнакомку — такое поведение, по мнению психологов, крайне тревожный сигнал у мужчин.

Жесткая критика внешности, откровенные оскорбления и унизительные комментарии к фото — так ведут себя с женщинами только те мужчины, которые страдают от низкой самооценки. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru высказала врач-психотерапевт, семейный психолог и сексолог Лариса Никитина. Любая злая претензия относительно черт лица, объема в талии и места в семейной иерархии, по мнению эксперта, говорит о желании человека самоутвердиться за чужой счет.

Именно поэтому самые обидные слова достаются успешным и знаменитым дамам — красивым, богатым, популярным. Они получают сотни далеко не самых приятных сообщений в соцсетях. Как рассказала на днях комик Варвара Щербакова, подписчики не дают ей расслабиться, буквально засыпая едкими мнениями о ее внешности. И среди них в основном мужчины.

В семьях такое желание унизить женщину, чтобы почувствовать себя лучше, проявляется порой в мелочах: замечаниях по поводу выбранного наряда, указание на «женские обязанности» и так далее.

«Они не критикуют, как правило: „Ты выглядишь не стильно“. Хотя никому права и на это не дано. Они делают очень конкретные вещи: допустим, заметили, что у девушки относительно пропорций лица нос чуть великоват, и они делают больно в это место. Но это связано всегда только с самооценкой мужчины, с тем, что он ущербен. И он пытается выделиться на фоне женщины таким образом. Это раненый мужчина», — сказала психотерапевт.

Как отметила Никитина, заметить в поведении партнера предпосылки к абьюзу можно уже на начальном этапе отношений. Комментарии, мягко намекающие на несовершенства избранницы, должны насторожить. Мол, ты, конечно, симпатичная, но обтягивающие платья с такой фигурой носить не стоит.

«Возможно, его за что-то гнобили в школе — за мелкий рост, за длинный нос, уши торчащие, за какие-то качества, с которыми он в свое время не справился. Он не понимает, что у него проблема, не идет тратить свои деньги на психотерапевта, чтобы разбираться в себе. Ему кажется, что у него все в порядке. А на самом деле это тревожный звоночек именно для мужчины, для его окружения», — говорит Никитина.

Психолог добавила, что уже в подростковом возрасте легко определить наличие комплексов у юноши. Сделать это могут его родители, открыв социальные сети. Если ребенок, чувствуя полную безнаказанность, пишет откровенные гадости другим людям, знакомым, чужим, звездам шоу-бизнеса — это травма самооценки. Когда же речь идет о взрослом мужчине, которого силком уже не затащишь в кабинет психотерапевта, надеяться остается только на то, что он осознает собственные проблемы.

Ранее 5-tv.ru разбирался, почему иногда хочется вернуться к бывшему партнеру и что с этим делать.