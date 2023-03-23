В России социальные пенсии повысят с 1 апреля 2023 года

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 60

Меры правительства позволят улучшить уровень пенсионного обеспечения около четырех миллионов граждан.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV IZVESTIA; 5-tv.ru

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о сохранении действующих мер помощи слоям населения, нуждающимся в поддержке государства. По его словам, социальные пенсии в России будут повышены в текущем году. Об этом Мишустин рассказал в рамках выступления с ежегодным докладом кабмина в Госдуме.

«Сохраним действующие меры поддержки для наиболее уязвимых категорий граждан. Уже с 1 апреля повысим социальные пенсии в дополнение к проведенной в июне прошлого года индексации», — прокомментировал он.

Глава кабмина отметил, что подобная помощь необходима людям, которые не обладают нужным стажем для получения страховой пенсии. По словам Мишустина, меры правительства позволят размеру выплат увеличиться более чем на 13,5%, что повлечет рост уровня пенсионного обеспечения около четырех миллионов человек.

Председатель правительства заключил, что в России совершенствуется система соцгарантий. По его словам, работа ведомств направлена на поддержку граждан «без излишней бюрократии». Михаил Мишустин подчеркнул важность предоставления своевременной и полной помощи уязвимым слоям населения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что еще изменится в жизни россиян с 1 апреля 2023 года.

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