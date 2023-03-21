Что изменится в жизни россиян с 1 апреля 2023

Прибавка к социальной пенсии, старт денежной реформы, новый экзамен для водителей — какие законы вступили в силу 1 апреля?

В середине весны произойдет очередная индексация социальных и детских пособий. Нововведения также коснутся сферы ЖКХ, банковского сектора и ввоза товаров из-за границы.

Повышение социальных пенсий и выплат ветеранам

С 1 апреля в России увеличится размер социальных пенсий на 3,3%. После повышения средний размер выплаты из федерального бюджета составит 10 193 рубля.

Социальная пенсия выплачивается в следующих случаях:

по старости;

по инвалидности;

по случаю потери кормильца;

для детей-сирот до 18 лет или сирот, обучающихся на очной форме, до 23 лет.

Будут проиндексированы примерно на 3,3% пенсионные выплаты для федеральных льготников: ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, пострадавших в катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), а также для военнослужащих, получивших инвалидность на службе. Помимо федеральной индексации, будут увеличены отдельные региональные выплаты пенсионерам и инвалидам.

Обновление правил выплаты детских пособий

Изменения коснутся выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. Соцподдержка будет увеличена для тех семей, чей среднемесячный доход на каждого члена семьи будет ниже прожиточного минимума в регионе. Выплаты могут вырасти почти в полтора — два раза.

Подавать заявление на перерасчет детских пособий родителям можно с 1 апреля. Если право будет подтверждено, то семьи получат доплату за первые месяцы 2023 года, то есть за январь, февраль и март.

Прекращение временных правил оформления больничных для сотрудников 65+

Завершают действие временные правила оформления больничных листов на сотрудников, старше 65 лет. Они были введены на время пандемии COVID-19.

При этом в России сохраняется рекомендация для работодателей оставить специалистов данной возрастной группы на удаленном режиме.

Перерасчет оплаты домовых нужд

С 1 апреля владельцы квартир получат новые платежные квитанции за коммунальные услуги. В частности, изменения коснутся графы оплаты общедомовых нужд (ОДН): траты на уборку, работу лифта и электроснабжения в доме.

Данный показатель начнут вычислять по фактическому потреблению. Если в многоквартирных домах имеются счетчики, то собственникам предстоит платить по их показателям. Эксперты предполагают, что сумма ОДН в таком случае может сократиться.

Если счетчиков нет, то размер платежа будет формироваться по нормативам. Ожидается, что в ряде случаев придется доплатить по 2400 рублей за весь год. Ранее оплата нужд дома зачастую производилась по утвержденным нормативам.

Субсидии на оплату жилья и услуг ЖКХ

Начиная с 1 апреля, нуждающимся на полгода снова будут предоставляться субсидии на оплату жилья и услуг ЖКХ. Их действие приостанавливали в 2020 году на время пандемии коронавируса.

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Денежная реформа

С апреля в России стартует тестирование цифрового рубля. Виртуальную денежную единицу испытают 13 крупнейших российских банков, которые принимают участие в государственном проекте.

Цифровой рубль будет равноценен обычному. При этом специалисты подчеркивают, что обесценивания денег не произойдет. На начальном этапе россияне смогут совершать переводы между физическими лицами при помощи цифрового рубля, а также оплачивать им покупки и услуги.

Постепенно диджитал-валюта будет вытеснять как безналичные средства, так и наличные, обладая преимуществами каждого из этих видов денег. Ее можно будет использовать для любых целей и нужд без подключения к интернету. При этом у россиян появится возможность хранить цифровые сбережения независимо от банковской системы. Для этого будет предусмотрен автономный кошелек.

Реализация нового госпроекта должна способствовать активному развитию платежной инфраструктуры на территории страны и расширению использования цифровых технологий в банковском секторе.

Ограничения в деятельности ломбардов

Финансовые организации, зарегистрированные в госреестре до 10 января 2023-го, могут лишиться права выдавать потребительские займы и менять сроки исполнения обязательств по договорам. Чтобы снять ограничение, ломбардам потребуется пройти регистрацию по обновленным правилам.

Изменения требований к государственным служащим

В апреле 2023-го вступают в силу изменения в федеральном законе о государственной гражданской службе. Согласно нововведениям, вводятся понятия «профессиональный уровень» и «оценка профессионального уровня» государственного гражданского служащего вместо понятий «уровень квалификации», «мастерство» и «умение».

Оцениваться профессиональный уровень госслужащего будет, исходя из требований должностного регламента для каждого служащего в организации.

Обновление правил сдачи экзаменов для водителей

Сдавать на права начнут по-новому. В практической части испытания для водителей выполнение упражнений на площадке заменит серия дополнительных заданий в черте города. Для этого проверяющие подберут участки дорог с менее интенсивным движением транспорта.

Изменится и экзаменатор. Рядом с водителем теперь будет находиться сотрудник ГИБДД. Инструктор из автошколы останется в машине, но займет место на заднем сидении.

Гаджеты с предустановленными российскими приложениями

С апреля в России вступает в силу постановление, согласно которому все электронные устройства появятся на рынке с уже установленным российским программным обеспечением (ПО). Наряду со смартфонами соответствующую прошивку получат планшеты, ноутбуки и персональные компьютеры.

Обновление норм беспошлинного ввоза товаров из-за границы

Показатели для беспошлинного ввоза товаров в Россию из-за рубежа или заказа с иностранных маркетплейсов с 1 апреля изменятся. Согласно данным Федеральной таможенной службы России, новые нормы составят:

личный ввоз товаров пешим способом или различными видами транспорта (кроме воздушного) — 500 евро и 25 килограммов;

доставка посылки по почте или курьером — 200 евро и 31 килограмм.

Ранее без уплаты пошлины разрешалось ввозить товары для личного потребления на сумму до одной тысячи евро при условии, что общий вес посылки не превышал 31 килограмм.

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Возвращение туристического кэшбэка

В апреле в России начнет действовать третий этап программы туристического кэшбэка. На эти цели выделено два миллиарда рублей.

Путешественники смогут вернуть до 20% стоимости тура по России (сумма не может быть более 20 000 рублей) при условии, что он длится не менее двух ночей. Обязательным требованием остается оплата путевки банковскими картами «Мир» до июня 2023-го.