Путин провел встречу с губернатором Кемеровской области Цивилевым

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. По словам губернатора, регион динамично развивается. Особо подробно в ходе беседы остановились на теме поддержки семей участников СВО.

Сергей Цивилев — губернатор Кемеровской области

«Знаю, что Вы хотели бы доложить о социально-экономической ситуации в Кузбассе. Я посмотрел именно проблемные вопросы, которые Вы поднимаете, связанные с перевозкой угля, с достройкой культурного кластера, с расширением кадетского корпуса. Есть и другие вопросы, которые Вы хотели бы обсудить. Давайте обо всем по порядку, но первое, конечно, хотелось бы услышать Вашу оценку состояния социально-экономической сферы в Кузбассе», — начал диалог российский лидер.

«Разрешите, вначале о поддержке семей тех, кто ушел, кто мобилизован на СВО. <…> Мы за каждой семьей закрепили социального работника. У нас работает 1300 социальных работников, из них 200 — это те, кто проводил своих мужей, то есть они понимают, чем они занимаются. <…> Любые проблемы решаются сразу, по мере возникновения. Я уже не говорю про детские сады, школы, больницы — все само собой разумеется», — доложил губернатор.

Говорили также о туризме. Здесь большой потенциал у курорта Шерегеш. В ближайшем будущем он претендует стать горнолыжным кластером мирового уровня. Сейчас важно построить рядом с Шерегешем аэропорт. Уже идет проектирование взлетно-посадочной полосы.