Путин провел телефонный разговор с султаном Омана

Президент РФ Владимир Путин пообщался с султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом. Отмечается, что это первый за время дипломатических отношений двусторонний контакт на высшем уровне.

В телефонном разговоре главы государств обсудили состояние и перспективы развития отношений. Особое внимание уделили расширению торгово-экономических связей, реализации совместных проектов, в том числе транспортно-логистических, и ситуации в ближневосточном регионе.

Также президент России поздравил султана и оманский народ с началом священного для мусульман месяца Рамадан.