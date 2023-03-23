Путин провел телефонный разговор с султаном Омана

Эфирная новость 33

Главы государств обсудили состояние и перспективы развития отношений двух стран.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент РФ Владимир Путин пообщался с султаном Омана Хейсамом Бен Тареком Аль Саидом. Отмечается, что это первый за время дипломатических отношений двусторонний контакт на высшем уровне.

В телефонном разговоре главы государств обсудили состояние и перспективы развития отношений. Особое внимание уделили расширению торгово-экономических связей, реализации совместных проектов, в том числе транспортно-логистических, и ситуации в ближневосточном регионе.

Также президент России поздравил султана и оманский народ с началом священного для мусульман месяца Рамадан.

+11° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
76.31
-0.65 83.15
0.18
Пора очистить пространство вокруг себя: китайский совет дня на четверг, 2...

Последние новости

23:47
«Здесь у нас все»: монахи отказываются выселяться из Киево-Печерской лавры
23:31
Битва полов: кто главнее — мужчины или женщины? Ответ эксперта
23:16
На парковке в Москве нашли тело 100-летнего известного физика
23:00
Во Франции не утихают протесты против пенсионной реформы
22:38
Объедался до тошноты: музыкант Эд Ширан рассказал о борьбе с булимией
22:21
Путин провел телефонный разговор с султаном Омана

Сейчас читают

Бывший участник «На-На» рассказал о разрыве с Алибасовым
«Он без настроения»: стали известны новые подробности о состоянии Костомарова
«Чтобы любили»: почему экс-солист группы «На-На» решился на уколы красоты
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео