Отчет правительства за год в Госдуме России: самое главное

О социально-экономическом развитии в рамках всей страны — говорили сегодня в Госдуме. Глава правительства выступал с отчетом за прошлый год. И прежде всего речь, конечно, шла о том, как мы выстояли в условиях санкций «равных которым» история еще не знала.

Банковские ограничения, уход иностранных компаний, потеря рабочих мест и при этом огромному количеству россиян удалось сохранить уровень доходов. Николай Иванов — о том, какой был проделан путь.

В Госдуме настроились долго слушать. В зал один за другим несли подносы с канапе — обеденного перерыва нет. Слишком важное сегодня заседание.

«Председатель правительства заходит в зал пленарных заседаний. Это самый ранний отчет правительства в Госдуме. До этого они проходили в апреле. А еще это отчет за самый сложный год в истории современной России. Когда страна выстояла под самыми жестами экономическими санкциями», — передал с места событий Николай Иванов.

А ведь план у Запада был прост: не оставить камня на камне от нормальной жизни россиян.

«И тогда на этот счет особых иллюзий не было, но сейчас даже далекому от глобальной политики человеку понятно: главной целью был именно российский народ. Они пытались обрушить нашу финансовую систему, заставляли свои же компании уходить с российского рынка, фиксируя огромные убытки, чтобы с полок магазинов исчезли привычные товары», — рассказал Михаил Мишустин.

О соцподдержке

А она не исчезла. Мишустин называет 12 приоритетов, которые стали противоядием от западных санкций. Это поддержка бизнеса, промышленности, но главное — людей. Меры коснулись практически каждой семьи. Дважды подняли прожиточный минимум. МРОТ — тоже вырос. Со следующего года его увеличат еще на 18%. А это показатели, от которых зависят зарплаты, пособия. Два раза были проиндексированы страховые пенсии. И, конечно, приоритет — это дети.

«С 1 февраля текущего года маткапитал увеличился почти на 12%. Теперь родители могут оплатить им образовательные услуги для детей, оказываемые индивидуальными предпринимателями. Мы распространили материнский капитал и Донецкую, Луганскую народные республики, и на Запорожскую, Херсонскую области», — подчеркнул премьер.

О торговле

Уход западных компаний должен был стать нокаутирующим ударом как раз для самых незащищенных россиян. Чтобы возник дефицит привычных продуктов, чтобы пришлось стоять в очередях, как в перестройку. Но этого не произошло, спасибо в том числе и нашему сельскому хозяйству, которое с избытком обеспечивает страну.

«Люди переживали, что с прилавок исчезнут продукты. Многие еще помнят, как это было больше 30 лет назад. Но аграрии не подвели, динамика роста — свыше 10%. Уровень продовольственной безопасности в России — один из самых надежных в мире. Такого урожая зерновых, как в прошлом году, не было и в советское время», — подвел итоги Мишустин.

О развитии

250 миллиардов правительство направит регионам на инфраструктуру. Почти половина придется на Дальний восток. Там Восточный полигон, БАМ и Транссиб, наш «шелковый путь» 21 века. Новые территории — Запорожская, Херсонская области, Донецкая и Луганская народные республики — теперь вместе со всей страной. Они получат дополнительный импульс, станут свободной экономической зоной со всеми привилегиями, чтобы восстановиться как можно быстрее. Специальная военная операция так или иначе сказалась на жизни всех россиян. В послании Федеральному собранию президент объявил о создании специального фонда для участников СВО. И потребовал не тянуть.

«Граждане через многое прошли. Им нужны повышенное внимание, особая забота государства. И это будет обеспечено. Очень важно предоставлять все быстро, без проволочек. Фонд должен заработать в течение ближайших месяцев по всей стране», — отметил премьер.

О промышленности

Задолго до СВО и введения санкций стало ясно: нужно уметь делать все свое. Это называется технологическим суверенитетом. Поэтому бизнесу оказана такая мощная поддержка. Небольшим предприятиям предоставили триллионный кредит на развитие. Ключевым отраслям — еще больше. Увеличилось производство станков, инструментов. Первый Superjet 100 с нашим двигателем появится уже через 3 месяца. Самолетов с 2026 года в России будут делать более ста различных модификаций. Тут надежда только на себя.

«Мы вернули экономику на траекторию роста. Теперь даже некоторые международные организации прогнозируют нам позитивную динамику по итогам 2023 года и выход на темпы роста ВВП выше развитых стран в 2024 году», –добавил Мишустин.

Час и 36 минут. Депутаты Мишустина не стали ограничивать. Он их тоже. Вопросы от каждой фракции еще на полтора часа. Тут уже разговор более неформальный. Депутаты — все больше о наболевшем. Например, предложили запретить вейпы. Премьер обещал рассмотреть. А потом и вовсе попросился помощником к Валентине Терешковой, она в Думе занимается восстановлением Волги.