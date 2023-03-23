«Очень волнительно»: Виктория Дайнеко спела для российских военнослужащих

Главными зрителями на этот раз стали медики лечебных учреждений, а также военные, проходящие лечение и реабилитацию.

В Москве и Санкт-Петербурге прошли концерты в поддержку военнослужащих России. На столичном мероприятии выступила певица Виктория Дайнеко, которая в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала о своих впечатлениях.

По словам артистки, военные настолько уникальные люди и то, что она всегда очень волнуется перед своим выступлением.

«Конечно, я волнуюсь. Хочется для них как-то особенно постараться. Всегда думаешь, что же лучше спеть? Это всегда волнительно», — рассказала знаменитость.

Концерт прошел также и в северной столице, в Клубе Военно-медицинской академии. Там выступили группа «Земляне», группа Burito, ВладиМир и Роман Архипов. Видеообращение к зрителям также записал и певец Стас Пьеха, который не смог приехать на концерт из-за болезни. Ведущими концерта были Елена Север и ЮрКисс.

Артисты, посетившие Петербург, привезли с собой гуманитарную помощь, собранную на собственные средства. Для медиков и пациентов Военно-медицинской Академии Санкт-Петербурга звезды приготовили подарок: они привезли оборудование для караоке.

Все концерты подготовлены благодаря большому всероссийскому патриотическому марафону Агитбригады «Русского Радио».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Эвелина Бледанс вместе с сыном посетила военный госпиталь в Ейске.