«Очень волнительно»: Виктория Дайнеко спела для российских военнослужащих
Виктория Дайнеко: хочется постараться ради наших военных
Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru
Главными зрителями на этот раз стали медики лечебных учреждений, а также военные, проходящие лечение и реабилитацию.
В Москве и Санкт-Петербурге прошли концерты в поддержку военнослужащих России. На столичном мероприятии выступила певица Виктория Дайнеко, которая в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала о своих впечатлениях.
По словам артистки, военные настолько уникальные люди и то, что она всегда очень волнуется перед своим выступлением.
«Конечно, я волнуюсь. Хочется для них как-то особенно постараться. Всегда думаешь, что же лучше спеть? Это всегда волнительно», — рассказала знаменитость.
Концерт прошел также и в северной столице, в Клубе Военно-медицинской академии. Там выступили группа «Земляне», группа Burito, ВладиМир и Роман Архипов. Видеообращение к зрителям также записал и певец Стас Пьеха, который не смог приехать на концерт из-за болезни. Ведущими концерта были Елена Север и ЮрКисс.
Артисты, посетившие Петербург, привезли с собой гуманитарную помощь, собранную на собственные средства. Для медиков и пациентов Военно-медицинской Академии Санкт-Петербурга звезды приготовили подарок: они привезли оборудование для караоке.
Все концерты подготовлены благодаря большому всероссийскому патриотическому марафону Агитбригады «Русского Радио».
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Эвелина Бледанс вместе с сыном посетила военный госпиталь в Ейске.
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