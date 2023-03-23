«Трясутся руки»: Дана Борисова призналась, что у нее началось весеннее обострениеени

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 7

Дана Борисова сообщила об обострении биполярного расстройства

«Трясутся руки»: Дана Борисова призналась, что у нее началось весеннее обострениеени

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Российская телеведущая Дана Борисова рассказала о том, что нее началось обострение биполярного расстройства. Об этом она сообщила в личном блоге.

По словам звезды, весной и осенью она всегда чувствует себя хуже. Теперь к симптомам прибавилось то, что у Борисовой сильно начали трястись руки. Оказалось, что это побочное действие от очень серьезных лекарств, который ей выписывает новый психиатр.

«Но он стоит этих денег. Его можно принимать даже беременным. Пока привыкаю к нему, но побочка тремор рук», — пишет Борисова.

Также телеведущая добавила, что очень боится последствий своего весеннего обострения, ведь в прошлый раз ее даже госпитализировали.

Осенью Дана Борисова проходила лечение в психиатрической лечебнице из-за биполярного расстройства и маниакально-депрессивного синдрома. Однако она постоянно самовольно сбегает из психиатрических клиник.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Борисова самовольно уехала из психбольницы.

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