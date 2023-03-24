Ушел на время из социальной жизни: рэпер Гуф отменил концерты из-за здоровья

Какое-то время он будет находиться вне социальной жизни.

Рэпер Гуф Алексей Долматов отменил запланированные на ближайший месяц концерты из-за здоровья, сообщили его представители.

«В настоящее время команда Алексея занимается решением всех возникших проблем и надеется на ваше понимание и поддержку», — рассказали они.

Поклонников Долматова также призвали воздержаться от «любых домыслов и слухов» на тему состояния здоровья рэпера и последних событий его жизни.

Вслед за официальной информацией его жена Юлия Королева также выложила пост в своем личном блоге, где попросила больше не беспокоить ее с вопросами о муже. Также она пояснила, что Гуф какое-то время будет находиться вне социальной жизни, чтобы восстановить своей эмоциональное и физическое состояние.

«Все во благо. Я верю в лучшее, и надеюсь, что скоро все наладится и мы вернемся в свою счастливую жизнь», — написала Королева.

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В последние недели Гуф удивляет общественность своим поведением. Недавно Долматов публично назвал бывшую жену Айзу главной женщиной после матери. Затем пригрозил разводом и лишением всего имущества действующей супруги. Также опубликовал видео ссоры с женой, где осыпал ее оскорблениями.

На этом фоне поклонники рэпера забили тревогу, заподозрив, что он сорвался и снова начал принимать наркотические вещества. Об этом говорила и сама Королева.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как адвокат Жорин назвал неадекватное поведение Гуфа горем.