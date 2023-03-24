Около 70 человек не смогли попасть на спектакль в МХАТ имени Горького

Около 70 человек не пустили на спектакль в Московский художественный академический театр (МХАТ) имени Горького этим вечером. Как стало известно 5-tv.ru, у входа в здание образовались огромная очередь. По словам очевидцев, на половину Тверского бульвара.

Толпа возмущалась, что каждый выложил на билет по пять тысяч рублей. Но, как оказалось, они были приобретены не на официальных сайтах, а, скорее всего, у перекупщиков. Разъяснить ситуацию к толпе вышел гендиректор МХАТ им. Горького Владимир Кехман. Он объяснил, что их не могут пустить в театр на законных основаниях — билеты были куплены по «Пушкинской карте». Известно, что для участия в этой программе есть ограничения по возрасту — от 14 до 22-х лет. Однако возраст большинства пришедших на спектакль не соответствовал льготной категории программы, что уже вызвало много вопросов.

В комментарии 5-tv.ru Кехман рассказал подробнее о произошедшем.

«Очень неприятная ситуация. Порядка 70–75 взрослых людей пришло с билетами, которые при прочитке сканеров показали, что они приобретены по „Пушкинской карте“. Оплата была произведена по ней. Мы этих людей попросили предоставить документы», — рассказал он.

Сами люди позднее признались, что купили билеты с разных платформ. Один из них — Андрей Блехман. Он рассказал, что приобрел сразу семь билетов через агента. Но все они были оформлены на одну фамилию якобы на сайте «Яндекс. Афиша». Придя на спектакль, пройти по билету не получилось. И не у него одного. Так возле театра и скопилась очередь.

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru

«Говорили, что мы купили поддельные билеты по „Пушкинской карте“. Время шло, публика начала нервничать. ‹...› Будем разбираться. Хотим деньги вернуть. Ну и вообще, неприятная история», — рассказал Андрей Блехман.

Некоторые из посетителей уже подали заявление в полицию.

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