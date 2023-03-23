Аплодисменты и особенная музыка: как прошла премьера балета Полунина «Мастер и Маргарита»

Долгое время знаменитый танцор трудился над постановкой, результаты превзошли все ожидания.

Известный артист балета Сергей Полунин представил долгожданную премьеру по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» в Crocus City Hall. На этот спектакль у артиста были большие надежды. В ведущих партиях участвовал он сам, а также олимпийская чемпионка Елена Ильиных. Видео с постановки оказалось в распоряжении 5-tv.ru. На кадрах видно, как чувственно играют артисты, перенося зрителя в события романа.

Стоит отметить, что на сцене царила чувственная атмосфера, грациозные движения профессиональных танцоров захватывали дух зрителей. Сам спектакль является миксом балета, современного танца, пластического танца и пантомимы. При этом в движениях актеров присутствовала воздушная гимнастика, смешанная с классическим театром.

Особенное место в спектакле занимает музыка народного артиста РФ Эдуарда Артемьева. Он писал композиции к фильмам топовых российских режиссеров, таких как Андрей Тарковский, Никита Михалков и Андрей Кончаловский. Его произведения придали исключительный шарм постановке, а динамичности к развитию картины прибавили рок-композиции.

Также зрители были ошеломлены от декораций на площадке. Внутри зала стояло огромное зеркало, которое отражало сцену. Из-за этого возникало ощущение второй площадки, что создавало нереалистичные образы героев.

Все это произвело сильное впечатление на зрителей. Когда спектакль закончился, люди аплодировали около пяти минут, несмотря на то, что стрелка часов заходила уже за полночь.

К слову, еще до премьеры стало известно, что «Мастер и Маргарита» — очень масштабное представление. Костюмеры создали свыше 133 образов, жанр определили как драматический балет с элементами рок-шоу, поэтому световой дизайн играл особую роль.

Сам Полунин ранее признавался 5-tv.ru, что спектакль давно зашел за рамки бюджета, однако артист прежде всего ценит качество, а заработок — второстепенный вопрос. Перед премьерой проводилось множество репетиций, все участники проекта выкладывались на все 100%.

«Я себе поставил цель сделать все по Булгакову, все главы. Поэтому очень много информации. Очень тяжелое произведение энергетически. Но также там много персонажей, много подтекста, много чего должны люди понять и подумать про это», — говорил танцор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фильм о Тарковском собрал полный зал.