В ожидании паводка: в России начали взрывать лед на реках

Такие мероприятия необходимы для того, чтобы предотвратить наводнения в населенных пунктах, прилегающих к берегу.

Эпичные кадры приходят из самых разных регионов России. Спасатели приступили к подрывам льда на реках, которые в ближайшее время могут разлиться из-за паводка.

Горячие деньки сейчас у подрывников МЧС в Сибири, на Урале и северо-западе страны. В ближайшие две недели, пока лед тает не так активно, им нужно объехать десятки мелких и средних рек, на берегах которых находятся города и деревни. А еще при этом внимательно смотреть по сторонам и себе под ноги.

Зоологи предупреждают: как только температура уверенно перешагнет порог в плюс десять — начнут активно просыпаться ядовитые змеи, в том числе и гадюки. Они, кстати, по снегу ползают еще быстрее, чем по земле, так что шутить с этим не стоит.

Кроме того, в лесах Ленинградской области из спячки начали выходить енотовидные собаки.