🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru на сегодня, 24 марта. В пятницу, вошедшую в фазу растущей Луны, вы будете полны сил. В этот день можно успешно завершить все дела и начать планировать новые. Также не будет лишним, если вы уделите время и личной жизни.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 марта

♈ Овны

Сегодня вы чувствуете себя особенно чувствительным, и это нормально. Не отвергайте то, что показывает вам ваш внутренний ландшафт. Сегодня вы наделены способностью превращать вашу боль в силу, а раны — в мудрость. И помните, Овны, они всего лишь катализатор в истории вашей жизни.

Космический совет: не бойтесь проявлять свои чувства.

♉ Тельцы

Иногда, идя по менее протоптанному пути, вы можете почувствовать, что сделали неправильный выбор, и это нормально. На мгновение уменьшите масштаб своих переживаний, Тельцы. Действия, которые вы предпринимаете сегодня, в конечном итоге приведут вас в нужное место.

Космический совет: уменьшите масштаб своих переживаний.

♊ Близнецы

Сделайте себе одолжение и подумайте, откуда берется эта потребность нравиться всем. Пришло время показать себя самой непримиримой версией себя. Звезды напоминают вам, Близнецы, что подтверждение своих границ — это высший акт заботы о себе.

Космический совет: пришло время подумать и о своих желаниях.

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♋ Раки

Пришло время изменить собственную историю, Раки. Начните внутреннюю революцию, к которой вы призваны в этот момент. Делая это, отбросьте груз ожиданий других людей. Действуйте исходя их своих интересов.

Космический совет: приготовьтесь выйти из зоны комфорта.

♌ Львы

Идти по менее проторенной дороге означает, что будут моменты, когда вы будете полны сомнений в себе. В вашем путешествии будут моменты, когда вы почувствуете себя лишним, Львы. Вместо того чтобы отвергать то, где вы находитесь, примите то, что показывает вам ваш внутренний ландшафт. Пришло время отказаться от устаревшего сценария — покажите самую яркую и смелую версию себя.

Космический совет: приготовьтесь к неожиданностям.

♍ Девы

У вас была насыщенная неделя, Девы. Пришло время сделать небольшую паузу и устроить себе отдых. Когда дело доходит до вопросов, связанных с карьерой и творчеством, обращайте внимание на то, что не получается — проработайте допущенные ошибки. Кроме того, если у вас нет повода каждое утро вскакивать с постели, то пришло время скорректировать свой курс.

Космический совет: возьмите небольшую паузу.

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♎ Весы

Вы знаете, чего хотите, но не знаете, как этого достичь. Ищите путь с помощью интуиции, Весы. Знание того, что вас зажигает, в конечном счете приведет вас в нужное место, к росту.

Космический совет: доверьтесь импульсам вашего сердца.

♏ Скорпионы

Ваши мысли точны, Скорпионы. Вы сейчас настроены разнообразить вашу жизнь. И неважно в каком масштабе. Обновите свой гардероб, найдите себе новое увлечение, расширьте круг друзей. Все это — маленькие шаги к новому.

Космический совет: жизнь приготовила для вас приятные сюрпризы.

♐ Стрельцы

Задайте себе простой вопрос, когда проснетесь сегодня утром: «Делает ли это меня счастливым?» Если вы ответили утвердительно, то примите это как знак того, что вы на правильном пути. С другой стороны, если ваш ответ сопровождался «если» и «но», возможно, пришло время скорректировать курс. Вы заслуживаете того, чтобы создать жизнь, которая вызывает радость внутри, Стрельцы.

Космический совет: прислушайтесь к тому, что говорит ваш внутренний гид.

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♑ Козероги

Что, если выполнение вашей цели связано с путешествием, а не с пунктом назначения? Что, если следование своему внутреннему компасу требует от вас выполнения небольших и простых задач, которые ведут вас в направлении роста? Привнесите больше легкости и яркости в жизнь. Следуйте тому, что пробуждает блаженство внутри вас.

Космический совет: проявите гибкость в некоторых ситуациях.

♒ Водолеи

Не нужно приглушить свет. Не оставайтесь в рамках, которые изначально были созданы не для вас. Пришло время раскрыть свой блеск и вдохновить окружающих окунуться в ваш внутренний мир.

Космический совет: снимите в себя плащ-невидимку, пора открыться миру.

♊ Рыбы

Сделайте паузу, чтобы настроиться на новый этап в вашей жизни. Практикуйте принятие себя, обращайте внимание на знаки, которые посылает вам Вселенная.

Космический совет: обратите внимание на знаки судьбы.

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