ТОП-5 имен, носители которых постоянно притягивают удачу

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 253

Эксперты в области эзотерики рассказали, как зовут «счастливчиков» по жизни.

ТОП-5 имен, носители которых постоянно притягивают удачу

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Michaela Begsteiger

Про некоторых людей часто говорят — он счастливчик, ему во всем везет. Многие списывают это на карму, кто-то на удачный знак Зодиака, кто-то же скажет, что человек родился под счастливой звездой.

Оказывается, многое зависит от того, как зовут человека. Ученые определили пять имен, носители которых всегда приманивают к себе удачу.

Анастасия

Женщины с этим именем очень стойкие духом. Их не сломят никакие невзгоды. Анастасии очень активны, дружелюбны и великодушны. Доброта, которую они несут людям, возвращается к ним обратно.

Елизавета

Лизы влиятельны, властны и очень амбициозны. При этом они очень щедры, великодушны и заботливы. Они спокойно принимают все трудности жизни и легко с ними справляются.

Иван

Говорят, что у носителей этого имени есть ангел-хранитель, который их оберегает от неприятностей и притягивает удачу. Поэтому Иванам очень везет по жизни.

Николай

У Николаев очень сильный характер, и они легко находят общий язык с окружающими. Помимо этого, само имя Николай заряжено удачей и успехом. Оно помогает носителям этого имени добиваться высоких результатов в карьере и других видах деятельности.

Милана

Женщины с этим именем очень талантливы, ответственны и постоянно находятся в поиске чего-то нового и интересного. Они всегда готовы прийти на помощь и оказать поддержку. Именно эти качества помогают Миланам устроить себе успешную жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие имена подходят разным знакам Зодиака.

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ТОП-5 имен, носители которых постоянно притягивают удачу

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