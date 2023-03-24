Миллионы убытков: как хакеры крадут сайты брендов и продают от их имени товары

Пострадавшие от рук мошенников магазины несут огромные убытки. Товары не доходят и до покупателей. С кого требовать возврат денег? И как вообще действовать в такой ситуации?

Десятки миллионов рублей ущерба уже принесли россиянам мошенники, крадущие аккаунты магазинов в соцсетях. Причем страдают от такой схемы как продавцы, так и покупатели. Первые лишаются миллионной прибыли и раскрученных профилей, вторые — десятков тысяч рублей, заказывая товар. Объединяет жертв и круглый ноль в графе шансов на возврат своих средств. Как же быть в такой ситуации, выясняла корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

«Этот костюм я купила в 2021 году. Он мне очень нравится», — рассказала пострадавшая от мошенников Светлана Кузьмина.

Захотела второй от того же отечественного бренда из Новосибирска, тем более, что на странице магазина в запрещенной социальной сети анонсировали огромные скидки. Переписку с якобы продавцами, как позже выяснилось мошенниками, Светлана вела через личные сообщения. И деньги, 11 тысяч рублей, отправила на карту физического, а не юридического лица.

«Мне прислали реквизиты, по которым я сделала оплату. Прождав некоторое время и поняв, что в прошлый раз костюм пришел очень быстро, написала еще сообщение: „А где, собственно, трекинг, и как долго костюм еще будет идти“. Больше никаких сообщений я не получила», — уточнила женщина.

Дизайнер одежды Елена семь лет раскручивала свой бренд. Теперь на репутации ее компании зарабатывают мошенники, которые взломали аккаунт, а она теряет огромные деньги.

«Убытки — это миллионы, это не 100 тысяч, не 200, это миллионы. Эти все факты мы предоставляем в полицию, они просто игнорируют, что это Instagram, что это мошенничество, ссылаясь на то, что это запрещенная сеть», — поделилась своей историей дизайнер Елена.

Возбуждения уголовного дела по статье о мошенничестве добились другие дизайнеры из Москвы. Столичный бренд попал в ту же ловушку. Схема как под копирку.

«Они убрали наш сайт из шапки профиля, а мы ведем продажи только официально через сайт или только в оффлайн-точках продаж через терминалы. И агитируют перевести деньги на карты, чем мы, конечно, никогда не занимаемся, то есть у нас все продажи проходят только официально. Нам очень обидно, что наша репутация, которую мы зарабатывали годами, сейчас подвергается таким рискам», — рассказала PR-менеджер бренда модной одежды Мария Кашапова.

На украденной странице в соцсети мошенники публикуют опять-таки украденные с сайта магазина фото. Заманивают низкими ценами: рубашку предлагают на пять тысяч дешевле ее реальной стоимости, а куртку — за полцены. Условия скидки — покупка через запрещенную соцсеть. Хотя сам магазин никогда такими продажами не занимался.

Резко возросшая популярность отечественных брендов сделала их привлекательными для мошенников — взломов страниц российских магазинов одежды в заблокированных соцсетях все больше. Не миновали хакерские атаки и звездные бренды — дизайнеру Вике Цыгановой пришлось поменять собственную фамилию.

«Постоянно взламывают сайты русских брендов и наш сайт тоже пытались взломать неоднократно. Взломали, и даже нам пришлось писать Цыганова по-другому, через букву „И“. Так что у нас с хакерами и со взломами такая ситуация», — поделилась она.

Страницы в соцсетях злоумышленники, как правило, взламывают, выуживая пароль через так называемые фишиновые сайты. Причем играют на страхах владельцев продающих страниц.

«Один из самых больших страхов владельца какого-нибудь онлайн-магазина, что его заблокируют. Как только он получает какой-нибудь фишинговый сайт, и он всплывает перед глазами о том, что есть риск, что заблокируют из-за жалоб каких-нибудь там пользователей вашу страницу, он пугается и начинает вбивать все, что его просят», — отметил эксперт по технологиям информационной безопасности Павел Мясоедов.

Злоумышленники меняют пароль, вернуть страницу обратно или удалить ее владельцы просто не могут, техподдержка запрещенных сетей бездействует. Обманутые клиенты продолжают терять деньги и вернуть их обратно не могут. Правовых механизмов для этого просто не существует. По крайней мере, пока.

«Сейчас в Государственной думе находится законопроект, который будет обязывать банки, которые не приняли надлежащих мер по антифрод-действиям, то есть действиям, направленным на блокировку деятельности мошенников. Они будут обязаны вернуть похищенные денежные средства, собственно говоря потерпевшему, но для этого нужно обозначить себя как потерпевшего, и в том смысле в любом случае надо добиваться возбуждения дела и признания вас потерпевшим», — объяснил юрист по уголовным делам Сергей Узденский.

Иногда деньги возвращают сами производители одежды. Именно так поступил бренд, у которого покупала свитер Кристина. Но на сколько обманутых покупателей хватит бюджета дизайнеров, не знает никто.

«Захожу на их сайт, смотрю — у них объявление, что их взломали. Написала им отзыв, что-то еще, со мной связался менеджер. И мне благополучно вернули на мой счет промокод на эту сумму, на которую меня обманули. То есть я осталась не в минусе. В минусе остался магазин», — рассказала пострадавшая от мошеннических действий Кристина Колегова.

Техподдержка запрещенных соцсетей бездействовала и до того, как онлайн-платформы оказалась вне закона. Однако многие молодые отечественные бренды продвигали через них свою продукцию. Поэтому единственный рабочий совет от юристов и дизайнеров, как и прежде, — не отправлять деньги на личные карты и не покупать ничего в заблокированных соцсетях, а переходить на сайт производителя.