Группа Depeche Mode выпустила первый альбом в дуэтном составе

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 64

Мартин Ли Гор и Дэйв Гаан назвали сборник Memento Mori. Как полагают фанаты, в память об умершем в прошлом году Энди Флетчере.

Группа Depeche Mode выпустила первый альбом в дуэтном составе

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Torsten Helmke

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Группа Depeche Mode в лице Мартина Ли Гора и Дэйва Гаана выпустили альбом Memento Mori. Это первая работа британского коллектива без участия одного из ее основателей Энди Флетчера. Музыкант скончался в собственном доме в мае 2022 года в результате расслоения аорты, ему было 60 лет.

В сборник вошли 12 композиций, среди них ранее опубликованный сингл Ghost Again и композиция My Cosmos Is Mine, пишут «Известия». Релиз нового альбома представлен в цифровом формате и на физических носителях, в том числе на двойном виниле.

Российские фанаты группы уже послушали песни из Memento Mori. Еще до релиза композиции утекли в сеть.

В конце лета в соцсетях группы появилось фото артистов, сделанное в звукозаписывающей студии, а в октябре они анонсировали новый альбом. Работу над ним музыканты начали еще в период пандемии коронавируса, после ухода из жизни Флетчера было решено продолжить труд — коллеги сочли, что он хотел бы этого.

Поклонники предполагают, что название альбома Memento Mori (С латыни — «помни о смерти». — Прим. ред.) было выбрано в память о покойном друге. Также Ли Гор и Гаан заявляли, что потеряли члена семьи.

Ранее, писал 5-tv.ru, певец The Weeknd попал в книгу рекордов Гиннесса как самый популярный артист.

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Группа Depeche Mode выпустила первый альбом в дуэтном составе

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