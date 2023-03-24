Осужденные по делу Baring Vostok Майкл Калви и Филипп Дельпаль покинули РФ

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви и его партнер Филипп Дельпаль покинули Россию. Они были осуждены за растрату 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Отмечается, что оба фигуранта покинули страну сразу после отмены меры пресечения. Сейчас они находятся в своих государствах.

Летом позапрошлого года Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok. Основатель фонда Калви получил 5,5 лет условно, Дельпаль — 4,5 года условно.

Сначала им запретили определенные действия, в том числе выход из дома в ночное время, но позже запреты были отменены. Так как обязанность отмечаться в инспекции дважды в 30 дней еще не вступила в силу, фигуранты смогли выехать из России.

К слову, Майкла Калви задержали в столице России 15 февраля 2019 года по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, сам финансист и его коллеги могли запутать руководство банка «Восточный экспресс» и убедить его принять акции стоимостью не больше 600 тысяч в качестве уплаты долга в размере 2,5 миллиона рублей.

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