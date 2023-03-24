Осужденные по делу Baring Vostok Майкл Калви и Филипп Дельпаль покинули РФ

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 60

Сейчас фигуранты дела находятся в своих государствах.

Осужденные по делу Baring Vostok Майкл Калви и Филипп Дельпаль покинули РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Zurab_Javakhadze

Читайте нас в: Дзен Новости

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви и его партнер Филипп Дельпаль покинули Россию. Они были осуждены за растрату 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Отмечается, что оба фигуранта покинули страну сразу после отмены меры пресечения. Сейчас они находятся в своих государствах.

Летом позапрошлого года Мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвестфонда Baring Vostok. Основатель фонда Калви получил 5,5 лет условно, Дельпаль — 4,5 года условно.

Сначала им запретили определенные действия, в том числе выход из дома в ночное время, но позже запреты были отменены. Так как обязанность отмечаться в инспекции дважды в 30 дней еще не вступила в силу, фигуранты смогли выехать из России.

К слову, Майкла Калви задержали в столице России 15 февраля 2019 года по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, сам финансист и его коллеги могли запутать руководство банка «Восточный экспресс» и убедить его принять акции стоимостью не больше 600 тысяч в качестве уплаты долга в размере 2,5 миллиона рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии.

+6° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
76.31
-0.65 83.15
0.18
Умная птица видит, куда она летит. Китайский совет дня на пятницу, 24 мар...

Последние новости

14:56
ВСУ стали энергичнее использовать авиацию на купянском направлении
14:38
На Курилах лиса соблазнилась на печенье и попала в объектив фотокамеры
14:35
МО РФ сообщило об уничтожении ангара с беспилотниками в Одесской области
14:31
«Теряет свой нейтральный статус»: политолог прокомментировал действия Финляндии
14:20
Роману Костомарову провели очередную операцию на руках
14:16
Нота протеста: как Россия может разгромить работающую на ВСУ разведку США

Сейчас читают

Погребняк рассказала о причинах конфликта с Бледанс
Как Россия может разгромить американскую разведку, работающую на ВСУ
«Помогаем, а толку нет»: почему в НАТО заговорили о финансовых проблемах
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео