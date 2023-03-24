Шапка горит: Макрон спрятал дорогие часы на интервью о пенсионной реформе

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 116

Президент Макрон вызвал ярость французов, сняв часы на интервью

Шапка горит: Макрон спрятал дорогие часы на интервью о пенсионной реформе

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Некоторые пользователи считают, что ценник может составить примерно 80 тысяч евро.

Президент Франции Эммануэль Макрон попытался незаметно снять дорогостоящие часы прямо во время интервью о пенсионной реформе. Видео со скандальным моментом опубликовано в Twitter. Как сообщило издание L'Independant, когда Макрона спросили о легитимности профсоюзов, он сначала просунул руки под стол, и на них были часы, а потом дорогой аксессуар куда-то исчез с левого запястья. Дальнейшая беседа продолжалась уже без них.

По предположениям журналистов, политик снял их, чтобы не портить звук во время интервью и не стучать по столу. В сети обсуждается стоимость часов. Некоторые юзеры считают, что ценник может составить примерно 80 тысяч евро, однако в статье говорится, что на сайте производителя цена таких часов оставляет от почти двух с половиной тысяч. Администрация французского лидера заявила, что Макрон мог снять их по технической причине.

«Президент снял часы не для того, чтобы спрятать их, а потому, что сильно ударил ими по столу», — прокомментировали в Елисейском дворце.

Впрочем, пользователи соцсетей уверены: французский лидер тайком убрал дорогое изделие, чтобы не злить аудиторию. Как говорится: хотел, как лучше, а получилось, как всегда.

В четверг, 16 марта, французский премьер Элизабет Борн объявила о принятии закона об увеличении пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Его приняли, обойдя голосование в нижней палате парламента, что привело к протестам в стране.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему во Франции не утихают протесты против пенсионной реформы.

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