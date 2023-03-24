Роману Костомарову провели очередную операцию на руках

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 781

Сейчас состояние знаменитого фигуриста не вызывает опасений, он стал дышать самостоятельно.

Роману Костомарову провели очередную операцию на руках

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Фигуриста Романа Костомарова отправили в операционный блок. Как стало известно 5-tv.ru, спортсмену удалили кисть левой руки, а также почистили часть трахеостомы, чтобы в случае критической ситуации пациента смогли подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Известно, что на фоне стресса больной может начать задыхаться.

Источник сообщил, что на данный момент состояние больного стабильное, опасений не вызывает. Врачи пока не могут сказать, продолжится ли развитие некроза. Медики убрали все пораженные участки тела, если организм фигуриста начнет восстанавливаться — новых операций не будет.

Сейчас врачи ждут, когда Костомаров придет в сознание. Ему подается кислород через назальные канюли, спортсмен уже дышит самостоятельно. Однако печень начала частично отказывать, несмотря на регенерацию органа, в случае плохого сценария придется принять меры по ее восстановлению. Медики делают все возможное, чтобы спасти знаменитость, он регулярно получает необходимые лекарства.

В начале этого года Роман Костомаров был срочно госпитализирован с двусторонней пневмонией. К сожалению, заболевание быстро спровоцировало серьезные осложнения, начался некроз. Ранее 5-tv.ru сообщал новые подробности состояние спортсмена.

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