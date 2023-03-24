Яркий пример преступлений НАТО: годовщина начала бомбардировок Югославии

Бесконечные 78 дней — именно столько длились бомбардировки Югославии. Люди содрогались от взрывов. С карты страны полностью были стерты многие населенные пункты. Тысячи крылатых ракет, бомб, и чрезвычайно токсичных снарядов с обедненным ураном. После чего Сербия вышла на первое место смертности от онкозаболеваний. Но история видимо не учит. Именно сейчас эти боеприпасы Британия планирует поставить на Украину. Сергей Хайдаров — подробнее.

В историю это вошло как «бомбардировки Югославии» — название, которое описывает процесс буквально, но не раскрывает его сути. На самом деле крупное европейское государство выбрали, чтобы поставить жестокий и циничный эксперимент.

Впервые после германских нацистов НАТО издевалось над целым народом. Расчленили страну, убили тысячи гражданских, а территории сделали непригодными для жизни.

«Все удивляются, что я до сих пор жива. Ведь в моем теле обнаружили радиоактивные металлы, содержание которых в 500 раз превышает норму. Был такой полицейский Стоичич, он умер в прошлом году, хотя в его организме нашли меньше металлов. Но он сражался на поле боя. А я просто жила рядом с тем местом, которое бомбили», — отметила Ксения Тадич, жительница Сербии.

О своей страшной болезни Ксения Тадич узнала уже через три года после того, как НАТО засеяло боеголовками с обедненным ураном окрестности ее дома. Результаты анализов до сих пор приводят в ужас врачей, лекарства не могут снять адских болей.

Когда западные политики решили применять обедненный уран, они точно знали о последствиях.

«Тут была концентрация в 15 раз большая, чем в Хиросиме и Нагасаки. На юге Сербии эпидемия рака. 30 тысяч человек заболевают каждый год. И 15 тысяч умирают. Ущерб экологии оценить до сих пор невозможно!» — сообщил Срджан Алексич.

Срджан Алексич — юрист, который представляет интересы пострадавших от обедненного урана сербов в суде. Но общий ущерб стране подсчитать просто невозможно.

Обедненный уран низкорадиоактивен, но невероятно токсичен. Частицы уже осели в почве, попали в воду. От применения этих боеприпасов пострадали даже натовские войска. Итальянские солдаты массово заболели после атаки.

«384 солдата умерли от рака. И лечились 7800. Это из разных туров итальянских солдат. И в Италии это дошло до судов», — заявил Стеван Гайич, доктор политических наук, научный сотрудник Института европейских исследований.

Но переживать за здоровье итальянцев американцы не стали. Это проблемы Европы, над которой за океаном издеваются. Будто живодер мухе отрывает по очереди: сначала ножки, потом крылышки. Но цинизм, с которым начали операцию против югославов в 99-м, заметили на Западе не сразу.

Ирина Плеханова в то время сюда только переехала. И вместе с сербами прошла через все ужасы бомбардировок. Прятала маленьких детей в подвале, а потом много лет пыталась исправить последствия их душевных травм.

«Мы детей увлекли в спорт. Чтобы как-то они обо всем забыли и у них направление пошло развиваться по-другому», — рассказала она.

Эта атака запомнится особым цинизмом. Многие удары — настоящие военные преступления. Как, например, бомбардировка моста в городе Варварин. В тот день там была ярмарка, люди на улице. Или уничтожение здания югославского телевидения.

Командование НАТО признало телецентр в Белграде законной целью. Ударили крылатыми ракетами «Томагавк» — чтобы наверняка. Не по военнослужащим, не по военной технике. А по журналистам, которые вели прямой эфир. 16 человек погибли на месте.

Здание так и не стали восстанавливать. Это сейчас один из памятников, что должен напоминать жителям страны, которой уже нет, о том, кто и как ее отнял. И что виновные в разрушении Югославии, разделении народа, убийствах и разрушениях до сих пор не наказаны.