«Мне спокойнее»: Даная Пригожина призналась, что подрабатывает в такси

Модель решила, что ее мужу сейчас нужен отдых и она совсем не против взять на себя больше ответственности.

Старшая дочь российского продюсера Иосифа Пригожина Даная из-за вынужденных мер начала работать в такси. Об этом она рассказала в своем личном блоге.

Известно, что девушка только недавно вышла из декрета, а ее муж реабилитируется после травмы. Он неудачно упал, получив сотрясение мозга и множественные ушибы. После этого Даная настояла на том, чтобы супруг оформил больничный.

«Мне спокойнее. И пустых карманов не будет. Не было на самом деле и дня, чтобы я не работала: помимо рекламы в соцсетях еще съемки, иногда какие-то организаторские штуки», — рассказала она.

Также Даная добавила, что продолжает съемки как модель plus-size, а подработка в такси является временной мерой.

Дочь знаменитости вышла замуж прошлой весной. Ее избранником стал Евгений Агиров. В августе у пары родился первенец. Малыша назвали Даниэлем.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Даная Пригожина впервые раскрыла потраченную на роды сумму.



* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.