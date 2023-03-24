«Мне спокойнее»: Даная Пригожина призналась, что подрабатывает в такси

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 18

Дочь Пригожина призналась, что из-за травмы мужа подрабатывает в такси

«Мне спокойнее»: Даная Пригожина призналась, что подрабатывает в такси

Фото: Instagram* / danaya_prigozhina

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Модель решила, что ее мужу сейчас нужен отдых и она совсем не против взять на себя больше ответственности.

Старшая дочь российского продюсера Иосифа Пригожина Даная из-за вынужденных мер начала работать в такси. Об этом она рассказала в своем личном блоге.

Известно, что девушка только недавно вышла из декрета, а ее муж реабилитируется после травмы. Он неудачно упал, получив сотрясение мозга и множественные ушибы. После этого Даная настояла на том, чтобы супруг оформил больничный.

«Мне спокойнее. И пустых карманов не будет. Не было на самом деле и дня, чтобы я не работала: помимо рекламы в соцсетях еще съемки, иногда какие-то организаторские штуки», — рассказала она.

Также Даная добавила, что продолжает съемки как модель plus-size, а подработка в такси является временной мерой.

Дочь знаменитости вышла замуж прошлой весной. Ее избранником стал Евгений Агиров. В августе у пары родился первенец. Малыша назвали Даниэлем.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Даная Пригожина впервые раскрыла потраченную на роды сумму.


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