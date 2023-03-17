«А где пупок?»: Анна Семенович предстала в странном образе на пляже

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 800

Поклонники высмеяли Анну Семенович за снимки с фотошопом

«А где пупок?»: Анна Семенович предстала в странном образе на пляже

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Знаменитость не удосужилась нанять хорошего ретушера для своих снимков в купальниках.

Певица и ведущая Анна Семенович вызвала у своих поклонников настоящий смех, выложив на всеобщее обозрение снимок, который оказался подделкой, пишут dni.ru.

Недавно артистка сделала себе липосакцию и теперь стала выкладывать все больше фотографий в полуобнаженном виде. Поклонники до сего момента постоянно делали Семенович комплименты о том, какая она стройная и красивая.

Однако теперь они негодуют. Певица выложила в своем личном блоге фото, на котором явно видна работа ретушера, причем, не самого профессионального.

«Анна, а где ваш пупок?», — спрашивает один из пользователей.

Снимок в открытом купальнике и, правда, получился странным: в районе живота у знаменитости все размыто.

«Косячный фотошоп получился», — добавил другой пользователь.

В общем, Анна Семенович не раз заявляла, что любит свои пышные формы, поэтому непонятно, почему она решила на этот раз так замазать свои формы.

Быть может, все новости о том, что артистка похудела — тоже фейк и фотошоп?

Ранее 5-tv.ru рассказал, как похудевшая Семенович похвасталась фигурой в открытом купальнике.

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