«А где пупок?»: Анна Семенович предстала в странном образе на пляже

Знаменитость не удосужилась нанять хорошего ретушера для своих снимков в купальниках.

Певица и ведущая Анна Семенович вызвала у своих поклонников настоящий смех, выложив на всеобщее обозрение снимок, который оказался подделкой, пишут dni.ru.

Недавно артистка сделала себе липосакцию и теперь стала выкладывать все больше фотографий в полуобнаженном виде. Поклонники до сего момента постоянно делали Семенович комплименты о том, какая она стройная и красивая.

Однако теперь они негодуют. Певица выложила в своем личном блоге фото, на котором явно видна работа ретушера, причем, не самого профессионального.

«Анна, а где ваш пупок?», — спрашивает один из пользователей.

Снимок в открытом купальнике и, правда, получился странным: в районе живота у знаменитости все размыто.

«Косячный фотошоп получился», — добавил другой пользователь.

В общем, Анна Семенович не раз заявляла, что любит свои пышные формы, поэтому непонятно, почему она решила на этот раз так замазать свои формы.

Быть может, все новости о том, что артистка похудела — тоже фейк и фотошоп?

Ранее 5-tv.ru рассказал, как похудевшая Семенович похвасталась фигурой в открытом купальнике.