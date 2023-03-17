«А где пупок?»: Анна Семенович предстала в странном образе на пляже
Поклонники высмеяли Анну Семенович за снимки с фотошопом
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Знаменитость не удосужилась нанять хорошего ретушера для своих снимков в купальниках.
Певица и ведущая Анна Семенович вызвала у своих поклонников настоящий смех, выложив на всеобщее обозрение снимок, который оказался подделкой, пишут dni.ru.
Недавно артистка сделала себе липосакцию и теперь стала выкладывать все больше фотографий в полуобнаженном виде. Поклонники до сего момента постоянно делали Семенович комплименты о том, какая она стройная и красивая.
Однако теперь они негодуют. Певица выложила в своем личном блоге фото, на котором явно видна работа ретушера, причем, не самого профессионального.
«Анна, а где ваш пупок?», — спрашивает один из пользователей.
Снимок в открытом купальнике и, правда, получился странным: в районе живота у знаменитости все размыто.
«Косячный фотошоп получился», — добавил другой пользователь.
В общем, Анна Семенович не раз заявляла, что любит свои пышные формы, поэтому непонятно, почему она решила на этот раз так замазать свои формы.
Быть может, все новости о том, что артистка похудела — тоже фейк и фотошоп?
Ранее 5-tv.ru рассказал, как похудевшая Семенович похвасталась фигурой в открытом купальнике.
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