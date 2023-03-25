Владимир Машков получил премию Минобороны в области культуры и искусства

Народный артист РФ Владимир Машков стал лауреатом премии Минобороны России в области культуры и искусства. Церемония награждения состоялась в Центральном академическом театре Российской Армии (ЦАТРА).

«Наш народ, наша армия и наша культура, великая русская культура, едины. Это подтверждают традиции нашей русской армии и то благородство, которое всегда вдохновляло и воодушевляло людей искусства. Бесспорно, признание людей, которые стоят на острие, на передовой защиты нашей родины, от них внимание и оценка, конечно, стоит очень дорогого», — сказал он в интервью 5-tv.ru за кулисами премии.

Как отметил народный артист, в творчестве проявляется глубина и чистота души русского человека. Военнослужащие на передовой тоже пишут стихи и прозу, рассказывая в них о своей роли в жизни Отечества. Поэтому Машков с единомышленниками запустили марафон, посвященный молодым поэтам.

«Ребята, находящиеся на передовой, знают цену слов „мама“, „родина“, „отец“. И эти слова для них — не пустой звук. И я уверен, что эти наполненные чувством слова дойдут до нас до всех», — заключил он.

Вместе с Машковым награды получили заслуженный артист РФ Игорь Угольников, артисты Государственного академического Малого театра России, скульптор Виталий Шанов, авторский коллектив музыкантов «Агитбригады Русского радио» и другие.

Премия министерства ежегодно присуждается за произведения и творческие проекты, способствующие военно-патриотическому воспитанию, а также за значительный вклад в развитие культуры в Вооруженных силах (ВС) РФ в девяти номинациях: литература, музыка, театр, изобразительное искусство, музейное дело, культурно-просветительские проекты, библиотечное дело и СМИ, произведение аудиовизуальных искусств, «За вклад в развитие культуры», «За активную культурно-шефскую работу».

В этом году открыл церемонию замминистра обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин, он же передал участникам слова поздравления от главы ведомства Сергея Шойгу.

Ранее, писал 5-tv.ru, артисты Дмитрий Певцов, Николай Расторгуев, Александр Буйнов и Иван Охлобыстин отправили бойцам РФ в зону спецоперации гитары с автографами.