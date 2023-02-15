«Родина — это мы с вами»: Певцов, Расторгуев, Буйнов, Охлобыстин отправили бойцам СВО гитары с автографами

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 569

Артисты в преддверии 23 февраля поздравили российских бойцов с Днем защитника Отечества и приняли участие в проекте Народного фронта «Все для победы!».

Фото, видео: Народный фронт; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация День защитника Отечества

Популярные артисты Дмитрий Певцов, Николай Расторгуев, Александр Буйнов и Иван Охлобыстин отправили российским бойцам в зону военной спецоперации (СВО) 20 гитар с автографами.

Таким образом знаменитости в преддверии 23 февраля поздравили военнослужащих с праздником и приняли участие в сборе «Защитникам Отечества» в рамках проекта Народного фронта «Все для победы!».

Куратор проекта, актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов на каждом инструменте оставил уникальное послание тому бойцу, в чьих руках окажется гитара.

«Брат, держись! Береги себя! Победа скоро! Поклон родным!» — написал Певцов на одном из инструментов.

Народный артист РФ подчеркнул, что испытывает чувство гордости от того, что делает для наших ребят в зоне боевых действий, и выразил надежду, что музыкальные инструменты помогут бойцам скоротать часы досуга и поднять боевой дух.

Певец Александр Буйнов, подписывая гитары, передал привет и теплые пожелания военнослужащим на передовую. Он заявил, что поддерживает Донбасс, и продемонстрировал снимок своего отца Николая Буйнова, который воевал за нашу Родину в годы Великой Отечественной войны.

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, оставляя пожелания бойцам, отметил, что гитара — незаменимый инструмент для того, чтобы отвлечься в трудный момент, поддержать хорошей песней себя и боевых товарищей.

Актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин на всех гитарах оставил задорную подпись: «Гойда, песня солдатская!».

«Где-где, а на фронте позитива много не бывает», — отметил артист.

Знаменитости призвали всех россиян присоединиться к сбору «Защитникам Отечества» в рамках проекта «Все для победы!». На все собранные гражданами России средства Народный фронт закупит для бойцов внедорожники, квадрокоптеры, антидроновые ружья, бинокли, тактические аптечки, саперные лопатки, мультитулы, рюкзаки, утепленную одежду и обувь, мобильные бани и другие необходимые вещи и оборудование.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что группировку российских войск в зоне СВО переоденут. Минобороны сообщило о разработке сразу четырех вариантов новой военной формы и обуви.

Тема:
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