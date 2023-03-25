Киану Ривз разбил каскадеру голову во время съемок фильма «Джон Уик»

Актер Киану Ривз рассказал, как проходили съемки фильма-боевика «Джон Уик». Бывали разные моменты, и даже травмоопасные.

В беседе с изданием ComicBook он признался, что однажды разбил голову каскадеру. Подробности звезда «Матрицы» не раскрыл, но заметил, что на съемочной площадке такие инциденты происходят довольно часто.

«Я разбил голову одному джентльмену. Так что это действительно отстой, извините за выражение. Кроме этого, одного парня сбила машина. Ему пришлось поехать в больницу, однако сейчас с ним все в порядке», — сказал Ривз.

Он подчеркнул, что съемочный процесс требует определенных физических нагрузок, но при этом весь коллектив заботится друг о друге. Актер резюмировал, что всегда важно быть осторожным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как прошла московская премьера фильма «Джон Уик 4».