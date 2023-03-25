Саудовский телеканал высмеял Джо Байдена

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 39

Саудовский телеканал выставил Байдена шутом в пародийном шоу

Саудовский телеканал высмеял Джо Байдена

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - CNP

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И это уже не первый раз, когда политик становится предметом насмешек среди телевизионщиков.

Президента США Джо Байдена выставили в роли шута в пародийном шоу саудовского телеканала MBC. Досталось причем не только американскому лидеру, но и вице-президенту страны Камале Харрис, сообщает издание New York Post.

Как отмечается в статье, широкому зрителю канал показал сценку, в которой актер в образе главы Штатов теряется в пространстве и с трудом держит равновесие. Основой юмористического сюжета стала всем известная история с конфузом Байдена на трампе. И вот на ТВ решили вспомнить эту историю в юмористическом ключе: президент, поднимаясь к самолету, спотыкается на лестнице, а в это время на него глазами, полными ужаса, смотрит вице-президент страны Камала Харис.

В другом фрагменте шоу изображающий Байдена актер завершает речь и машет с трибуны в Белом доме двум флагам, что позади него. Следом он спускается с трибуны и, сделав пару шагов, протягивает руку вперед, поздоровавшись с пустотой. Снова оказавшаяся рядом Харрис в свою очередь делает все возможное, чтобы удержать политика от подобных приветствий.

Между тем, напоминает издание, это уже не первое шоу, где Байдена представляют в роли шута. К примеру, год назад в эфире канала вышел скетч, в котором президент США засыпает на трибуне, и Харрис пытается привести его в чувства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Джо Байден допустил очередную оговорку и похвалил Китай вместо Канады.

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