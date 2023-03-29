Рэпер ST заявил, что в России наступило прекрасное время для развития бизнеса

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 19

Ушедшие зарубежные бренды открыли людям глаза на то, что действительно важно.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalya Loginova; 5-tv.ru

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Рэпер Александр Степанов, больше известный как ST, заявил о наступлении прекрасного времени для развития бизнеса в России. Об этом он рассказал на премьере фильма «Джон Уик 4».

«Прекрасное время. Вы посмотрите, сколько производится сейчас одежды российскими брендами, сколько снимается фильмов, мультиков. Люди обратили свой взгляд на то, что и так было. Просто это было скрыто за огромным красивым фантиком (с Запада - Прим. ред.). И сейчас мы, наконец-то, можем увидеть, что происходит у нас», — поделился своим мнением артист.

Рэпер ST не понимает людей, которые ругают нынешнее время. По его словам, сейчас перед людьми открыто много возможностей. Главное — уметь ими правильно пользоваться.

Также артист со своей супругой Ассоль признались, что их трехлетняя дочь Эстель стала поклонницей недавно вышедшего мультфильма «Чебурашка».

«У нас дома есть и игрушка Чебурашка. Это касательно производства чего-то нового: я ей недавно купил „Киндер Сюрприз“ с Чебурашкой. Этого же раньше не было. Теперь это есть. Здорово», — подытожил ST.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский рэпер ST посетил Донбасс вместе с руководителем проекта «Лига героев» Ксенией Шойгу.

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