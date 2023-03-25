«Они оступились»: Курбан Омаров пожалел Лерчек и Митрошину
Блогер и бизнесмен Курбан Омаров прокомментировал скандал с Лерчек и Митрошиной
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
Девушки-блогеры с миллионной аудиторией обвиняются в неуплате налогов на сумму в несколько сотен миллионов рублей.
Причиной неуплаты налогов блогерами Лерчек и Сашей Митрошиной могло стать отсутствие бухгалтерского и юридического образования. Таким мнением Курбан Омаров поделился с 5-tv.ru на премьере голливудского блокбастера «Джон Уик 4» в Москве.
Также бизнесмен предположил, что девушки могли довериться некомпетентным людям, советы которых негативно отобразились на жизнях блогеров.
«Но, к сожалению, незнание законов не освобождает от ответственности», — заключил Омаров.
Известная на просторах интернета блогер Лерчек и ее супруг Артем Чекалин задолжали государству более 300 миллионов рублей. По данным следствия, знаменитость на протяжении нескольких лет не предоставляла налоговой информацию о своих реальных доходах и выводила деньги через ИП своих родственников. Ей предъявлено обвинение по статье об уклонении от уплаты налогов, совершенном в особо крупном размере, а ее муж обвиняется по статье о пособничестве.
Блогер Александра Митрошина обвиняется в аналогичном преступлении. Девушка задолжала государству 120 миллионов рублей. Официально Митрошина пока не комментировала информацию, блогер находится за пределами России.
Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники продают косметику Чекалиных на фоне дела блогеров.
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