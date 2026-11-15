Онкобольная Лерчек показала последствия химиотерапии

Онкобольная блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, показала, как химиотерапия повлияла на ее внешность. Архивное видео с последствиями лечения она опубликовала на своей странице в социальных сетях.

На кадрах блогер наклоняет голову, расчесывает волосы, а затем показывает целый пучок прядей, оставшихся на расческе.

«У меня прошла вторая химия. Вот так это выглядит. Ладно, со всем этим уйдет вся плохая энергия, вся плохая болезнь», — рассказала Чекалина в ролике.

По словам Валерии, запись была сделана во время второй инфузии в рамках первого этапа лечения. После первых процедур волосы начали сильно выпадать. Пряди оставались на расческе и выпадали во время мытья головы.

Сейчас блогер проходит второй этап терапии. По словам Чекалиной, врач предупредил ее, что на фоне приема новых препаратов волосы могут сохраниться. Однако полностью исключать дальнейшее выпадение пока нельзя.

Теперь Валерия снова может рассказывать о своем состоянии в социальных сетях. Такая возможность появилась у нее после того, как президент России Владимир Путин помиловал блогера и снял с нее судимость.

«Я так долго скучала, поэтому даже пока самой не верится, что могу это делать», — призналась Чекалина, впервые показавшись подписчикам без парика.

При этом блогер рассказала, что пока стесняется своего нового образа. Несмотря на это, она старается спокойно относиться к изменениям внешности и не переживать из-за потери волос.

«Волосы — это, скажем так, не зубы, отрастут», — отметила Валерия.

Что известно о болезни Валерии Чекалиной

О тяжелом диагнозе Лерчек стало известно в марте 2026 года. У блогера обнаружили рак желудка четвертой стадии с множественными метастазами.

С тех пор Валерия периодически делится с подписчиками подробностями лечения и результатами обследований. Особенно тяжелым для нее оказался октябрь, когда она рассказала о тревожных новостях: метастазы увеличились в надпочечниках и яичниках, а в легких вновь обнаружили очаги заболевания.

Врачи посоветовали Валерии рассмотреть возможность лечения за границей. Один из вариантов нашелся в Китае: местная клиника пригласила Чекалину на CAR-T-клеточную терапию.

Однако дорога к этому лечению оказалась гораздо сложнее, чем медицинские обследования.

Почему Лерчек не могла уехать в Китай

Главным препятствием стало уголовное дело, возбужденное против Валерии и ее бывшего мужа Артема Чекалина в 2024 году.

По версии следствия, с сентября 2021-го по февраль 2022 года Чекалины вместе с бывшим партнером Романом Вишняком перевели на счета иностранной компании в ОАЭ более 250 миллионов рублей. Эти деньги, как утверждалось, были получены от продажи фитнес-марафонов.

Следствие считало, что переводы оформлялись как оплата информационных услуг, а банку предоставлялись документы с недостоверными сведениями о назначении платежей.

В итоге дело закончилось обвинительным приговором. Валерию приговорили к пяти годам лишения свободы условно и назначили штраф в размере 763,5 миллиона рублей. Кроме того, ей запретили на три года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете.

Артем Чекалин получил семь лет колонии общего режима и штраф в размере 194,5 миллиона рублей.

Помилование за два дня

Как стало известно, 12 ноября Валерия Чекалина обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании.

Уже 14 ноября глава государства подписал соответствующий указ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что при принятии решения учитывались тяжелая болезнь Валерии и наличие у нее несовершеннолетних детей.

Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с 5-tv.ru обратил внимание на необычайно короткий срок рассмотрения прошения.

«О прошении стало известно 12 ноября, а уже 14 ноября президент подписал указ. Для обычной процедуры помилования это исключительно короткий срок», — отметил он.

При этом помилование распространяется только на Валерию. Ее бывший муж Артем Чекалин под него не подпадает.

Для Лерчек это решение стало большим событием. После объявления о помиловании она записала видеообращение к президенту и со слезами на глазах поблагодарила его.

«Уважаемый Владимир Владимирович, я никогда не думала, что буду записывать видео вам с личным обращением. И я хочу поблагодарить вас от всей моей семьи, от себя лично, за вашу доброту, за то, что дали мне помилование», — сказала Валерия.

Она добавила, что теперь сможет сосредоточиться на здоровье и близких.

«На самом деле это не просто помилование, это значит больше для меня, это значит возможность жить, возможность быть рядом с моими любимыми людьми, которые здесь со мной рядом стоят. Вот, спасибо большое. Дальше начинается моя самая главная борьба в жизни — борьба за жизнь с раком, в которой я одержу победу», — призналась блогер.

Лерчек готовится к поездке в Китай

После помилования Валерия получила возможность выехать за границу. В ближайшее время она планирует отправиться в Китай примерно на месяц.

В поездку блогер собирается вместе со своим возлюбленным — аргентинским танцором Луисом Сквиччиарини, который поддерживает ее во время лечения.

«На данный момент мне предстоит долгожданная поездка в Китай. Наконец-то мы получили разрешение на выезд и скоро отправимся туда», — рассказала Валерия в беседе с журналистами информационной службы (ИС) «Вести».

В Китае Чекалина рассчитывает пройти CAR-T-клеточную терапию. При этом методе у пациента берут собственные иммунные клетки, изменяют их в лаборатории, чтобы они могли распознавать раковые клетки и атаковать их.

Валерия надеется, что лечение поможет ей справиться с болезнью. Однако она понимает, что терапия будет непростой и заранее гарантировать результат нельзя.

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